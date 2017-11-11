Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
O plakayı satıp ev alacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

O plakayı satıp ev alacak

Niğde'de 52 yaşındaki Sedat Çelik, vefat eden oğlundan kalan 'RTE' plakalı otomobilini satışa çıkardı. Çelik, plakadan gelen parayla torunlarına ev alacak.

Niğde'de 52 yaşındaki Sedat Çelik, vefat eden oğlundan kalan 'RTE' plakalı otomobilini satışa çıkardı. Çelik, plakadan gelen parayla torunlarına ev alacak.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan Sedat Çelik, 2 ay önce hayatın kaybeden oğlundan kalan otomobilin 'RTE' plakasını 300 bin TL'ye satışa çıkardı. Çelik, 'Plakayı satmak hiç istemem ama torunlarımın rahat edebileceği bir ev almak istiyorum' dedi.

PLAKAYA 150 BİN LİRA TEKLİF GELDİ
2 yıl önce oğlunun Ankara'dan satın aldığı aracı, manevi değeri nedeniyle satmak istemediğini söyleyen Çelik, "Oğlum bu otomobili 2 yıl önce Ankara'dan 17 bin TL'ye aldı. Oğlum vefat edince biri 2 yaşında, biri 4 yaşında torunum yetim kaldı. Plakada Cumhurbaşkanımızın adının baş harfleri olduğu için satmak istemiyorum aslında ama torunlarımın rahat edebileceği bir ev almak için satmak zorundayım. 150 bin lira teklif eden oldu ama ben 300 bin TL'ye satmak istiyorum" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Putin'e tekrar sordum'
Aslan evinde farklı kazandı
Van'da sonbahar güzelliği hayran bırakıyor
'Sevgi izi' bileklerine yazıldı
Günün Özeti
Van Gölü'nde 3 bin yıllık kale bulundu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Deniz Baykal siren seslerinden 10 Kasım olduğunu anladı
Deniz Baykal siren seslerinden 10 Kasım olduğunu anladı
YKS başvuru tarihi açıklandı
YKS başvuru tarihi açıklandı
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
Ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Putin'e tekrar sordum'
'Putin'e tekrar sordum'
Aslan evinde farklı kazandı
Aslan evinde farklı kazandı
Van'da sonbahar güzelliği hayran bırakıyor
Van'da sonbahar güzelliği hayran bırakıyor
'Sevgi izi' bileklerine yazıldı
'Sevgi izi' bileklerine yazıldı
Günün Özeti
Günün Özeti
Van Gölü'nde 3 bin yıllık kale bulundu
Van Gölü'nde 3 bin yıllık kale bulundu
Canikli'den subay ve astsubay ataması açıklaması
Canikli'den subay ve astsubay ataması açıklaması
Banvit Tofaş'a boyun eğdi
Banvit Tofaş'a boyun eğdi
'Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır'
'Bir toplumun geleceği çocuklara vereceği eğitime bağlıdır'
'Tarih ve kültür cellatları kol geziyor'
'Tarih ve kültür cellatları kol geziyor'
'Arda çok beğendiğim bir oyuncu'
'Arda çok beğendiğim bir oyuncu'
'320 adet orta ölçekli eseri restore ettik'
'320 adet orta ölçekli eseri restore ettik'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English