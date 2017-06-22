O pehlivanın madalyası 'doping'ten geri alınmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne destek veren Savaş Yıldırım isimli başpehlivanın, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazındığı unvanının, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındığı ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"ne destek veren Savaş Yıldırım isimli başpehlivanın, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazındığı unvanının, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındığı ortaya çıktı. Savaş Yıldırım, 2002 yılında finalde karşılaştığı Hasan Tuna'yı uzatmada yenerek, 641. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazanmıştı. Müsabaka sonrasında güreşçilerden alınan idrar numuneleri Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi tarafından incelenmiş ve Kırkpınar başpehlivanı Savaş Yıldırım'ın dopingli olduğu tespit edilmişti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.