O pehlivanın madalyası 'doping'ten geri alınmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne destek veren Savaş Yıldırım isimli başpehlivanın, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazındığı unvanının, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"ne destek veren Savaş Yıldırım isimli başpehlivanın, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazındığı unvanının, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındığı ortaya çıktı.

Savaş Yıldırım, 2002 yılında finalde karşılaştığı Hasan Tuna'yı uzatmada yenerek, 641. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazanmıştı. Müsabaka sonrasında güreşçilerden alınan idrar numuneleri Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi tarafından incelenmiş ve Kırkpınar başpehlivanı Savaş Yıldırım'ın dopingli olduğu tespit edilmişti.

