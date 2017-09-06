06.09.2017 19:24 O nineye bayrak hediye edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman'da çöpte bulduğu Türk bayrağını öperek evine götüren yaşlı kadını ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman'da çöpte bulduğu Türk bayrağını öperek evine götüren yaşlı kadını ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti.

Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Sıdıka Bilgin, çöpten aldığı Türk bayrağını evinin duvarına astı. 9 çocuk annesi olan Sıdıka Bilgin, komşularının verdiği yardımlar ile yaşamını sürüyor. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Sıdıka Bilgin'in evini tespit eden Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, özel hareket polisleri ve toplum destekli polislerle beraber yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Yaşlı kadının ellerini öpen Müdür Alper, kendisine çok teşekkür ettiklerini dile getirerek Türk bayrağı hediye etti.

Yaşlı kadına Türk Bayrağı hediye eden Müdür Alper, " Şimdi Sıdıka teyzemizin yapmış olduğu iş gerçekten hiçbir şekilde hiçbir değerle ölçüle bilecek bir hareket değildi. Maalesef hangi hain tarafından çöp tenekesine atıldığını bilmiyoruz ama çöp tenekesinde bulduğu bayrağımızı oradan çıkarttı ve evine getirdi, yıkadı, temizledi ve en layık olduğu yere astı bayrağı. Bizler de tabi, duyarsız kalamazdık bu anlamda kendisine özel harekatçı kardeşlerimizle, toplum destekli polislikteki kardeşlerimizle şanlı bayrağımızı hediye etmeyi çok arzu ettik ve bugünde burada gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

(Cihan Kizir/İHA)

