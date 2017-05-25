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O müdüre 235 yıl hapis istendi
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O müdüre 235 yıl hapis istendi

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 yıl önce ilkokulda 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan, ardından tekrar tutuklanıp yargılanan emekli okul müdürü Adil Ş. için savcı 235 yıl ceza istedi. M

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 yıl önce ilkokulda 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan, ardından tekrar tutuklanıp yargılanan emekli okul müdürü Adil Ş. için savcı 235 yıl ceza istedi. M
Davaya konu olan olay, İzmir'in Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesinde bulunan Ahmetçik İlkokulu'nda 17 Mayıs 2014'te meydana gelmişti. Okulda görevli Saadet Özkan öğretmenin, 'Sancaklı Mahallesinde bulunan okulda, 22 yıldır okul müdürü olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye pornografik film izlettiği, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu' ihbarında bulunmasıyla jandarma, psikolog eşliğinde öğrencilerin ifadelerine başvurmuştu. Öğrenciler gözyaşları içerisinde verdikleri ifadelerinde, baba olarak gördükleri okul müdürünün kendilerini okuldaki odasına götürüp, porno film izlettiğini anlatmıştı. İfadelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen Adil Ş. gözaltına alınmıştı. Emekli öğretmen Adil Ş., 1,5 yıl tutuklu kalmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar kamuoyunun gündemine gelmiş, geçen 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin oy çokluğu ile tutuklanmasına karar vermişti.
İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Adil Ş., sanık avukatı, mağdur çocukların alileri, müştekilerin avukatları bir çok sivil toplum kuruluşu katıldı. Savcı verdiği mutalaasında 6 çocuk için sanığın 235 yıl ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı savunma için ek sure talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, karar vermek için duruşmayı temmuz ayına erteledi.
(Atakan Şen - Ali Gözeten - Abdülaziz Baydilli/İHA)

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