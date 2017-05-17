O maganda tutuklandı

Antalya'da sokakta tartıştığı genç kızın boynunda sigara söndürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı.

Antalya'da sokakta tartıştığı genç kızın boynunda sigara söndürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.40 sıralarında otomobili sokağa park ettikten sonra annesi E.Y. ve teyzesi E.K. ile eve doğru yürüyen Dilay Öz'ün (20) boynunda sigara söndürdüğü iddia edilen B.T. tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında 'Laf attı, Küfür Etti, Boğazında Sigara Söndürdü, Serbest Kaldı', 'Genç Kıza Sigaralı Saldırı', 'Sokakta Genç Kıza Sigaralı Saldırı' şeklinde çıkan haberler ile ilgili olarak; 13.05.2017 günü saat 19.00 sıralarında Fener Mahallesi 1990 Sokak üzerinde meydana gelen olayın şüphelisi B.T., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16.05.2017 tarihinde saat 17.45 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/35400 numarası ile soruşturma başlatılmış olup, kolluktaki adli işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadesi alındıktan sonra şüpheli B.T. 'Yaralama' suçundan tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine 17.05.2017 tarihinde sevk edilmiştir. Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince 17.05.2017 tarihinde tamamlanan sorgusunun ardından tutuklanmıştır" denildi.

