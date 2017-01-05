05.01.2017 08:50 O madde kabul edildi: 30 yıldan fazla...

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 'torba tasarının' emeklileri ilgilendiren maddesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda görüşülen "torba tasarının" emeklileri ilgilendiren maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen "torba tasarının", 30 seneden fazla emekli ikramiyesine hak kazandığı halde 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ilişkin maddesi kabul edildi.

Maddeye göre; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 liradan aşağı olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkat alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

Düzenleme kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarının 100 liranın altında olamayacağı ifade edildi.

(Onur Emre Durak/İHA)

