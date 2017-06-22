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O kulübe kurşun geçirmez oluyor
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O kulübe kurşun geçirmez oluyor

İzmir Adliyesindeki terör saldırısında onlarca insanın canını kurtarmak için teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in kullandığı ve bombanın patlaması ile tahrip olan güvenlik kulübesi, kurşun geçirmez kulübe yapımı için yıkıldı.

İzmir Adliyesindeki terör saldırısında onlarca insanın canını kurtarmak için teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in kullandığı ve bombanın patlaması ile tahrip olan güvenlik kulübesi, kurşun geçirmez kulübe yapımı için yıkıldı.
Geçtiğimiz 5 Ocak günü iki terörist bomba yüklü aracı İzmir Adliyesi girişi polis noktasında patlatmış, trafik polisi Fethi Sekin ise kaçan teröristlerle çatışmaya girmişti. Uzun namlulu silahlara karşı beylik tabancasıyla teröristlerle çatışan 3 çocuk babası Sekin, bir teröristi öldürdükten sonra şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin'in kahramanca mücadelesi ile onlarca kişinin hayatı kurtulmuştu. İzmir Adliyesi girişindeki şehit polis memuru Fethi Sekin'in görevini yaptığı sırada kullandığı ve teröristlerin bomba patlatması ile tahrip olan polis güvenlik kulübesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hükümlü işçiler tarafından yıkılmaya başlandı. Şehit Sekin'in kullandığı güvenlik kulübesinin yıkıldığını gören çevredekiler hüzünle yıkımı izledi. Yıkılan güvenlik kulübesinin yerine kurşun geçirmez çelik güvenlik kulübesi yapılacağı öğrenildi.

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