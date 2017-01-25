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O iddia tepkiye neden oldu
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O iddia tepkiye neden oldu

Belgrad Ormanı'nda birçok ağacın kırmızı ve mavi olarak işaretlenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ağaçların ormanın içinden geçecek 'Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı' nedeniyle kesileceği iddia edilirken, temiz hava almak için ormana gelen vatandaşlar da iddialara tepki gösterdi.

Belgrad Ormanı'nda birçok ağacın kırmızı ve mavi olarak işaretlenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ağaçların ormanın içinden geçecek 'Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı' nedeniyle kesileceği iddia edilirken, temiz hava almak için ormana gelen vatandaşlar da iddialara tepki gösterdi.
Osmanlı döneminde Karadeniz'deki maden ocaklarından çıkarılan kömürü Silahtarağa Termik Santraline taşımak için kullanılan dekovil hattının yenilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlandı. Ancak henüz ihalesi yapılmayan proje kapsamında Belgrad Ormanı'nda çalışma yapıldığı iddiası, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Belgrad Ormanı'nda ağaçların kırmızı ve mavi olarak işaretlenmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.
Soğuk havaya ve kar yağışı beklentisine rağmen Belgrad Ormanı tutkusundan vazgeçmeyen ve bugün de ormana temiz hava ve içme suyu almaya gelen vatandaşlardan Salih Karaca, işaretleri fark ettiğini ancak anlamını bilmediğini söyleyerek, "Seviyoruz burayı. Merak ettik biz de, acaba buradan yol mu geçecek diye, ağaçları kesip bir tesis mi yapılacak diye. Biz buna karşıyız. Burası halka açık olan bir yer. Yazın geliyoruz, kışın geliyoruz" dedi.
Karaca, ağaçların kesileceği iddialarına, "İddialar doğruysa, ağaçların kesilmesi doğru değil tabii. Biz ağaçların kesilmesine karşıyız kesinlikle" diyerek tepki gösterdi.

"ZATEN HER TARAF YAPI OLMUŞ, BETON YIĞININA DÖNMÜŞ"
Ağaçlardaki işaretleri ilk defa gördüğünü belirten Abdullah Tonguç ise, "Bugün fark ettim. Neden işaretlendiklerini hiç bilmiyorum. Yaşlı ağaçları kesebilirler diye düşündüm" dedi.
Ağaçların dekovil hattı için kesileceği iddialarına ise tepki gösteren Tonguç, "Kesinlikle karşıyım. Burada herhangi bir yapının yapılmasına karşıyız. Bitki ve ağaçlar da bizim için önemli. Çünkü onlardan oksijen alıyoruz. Zaten her taraf yapı olmuş, beton yığınına dönmüş. Burası da yapılırsa karşıyız" diye konuştu.
Tarihi dekovil hattının 22 ayda tamamlanması hedefleniyor. Tarihi dekovil hattı geçmiş güzergahı korunarak Silahtarağa bölgesinde yer alan santral İstanbul'dan başlayıp, Kağıthane Deresi ve Cendere yolunu izleyerek Göktürk üzerinden Ayvad Bendi mesire alanında son bulacak. 25 kilometre uzunluğa sahip olacak demiryolu hattında 10 adet istasyon yer alacak.
(Hüseyin Coşkun/İHA)


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