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O görüntüleri yayımlayan teröristin 2 ağabeyi tutuklandı
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O görüntüleri yayımlayan teröristin 2 ağabeyi tutuklandı

Suriye'de biri asker 2 Türk'ü kaçırıp internetten propaganda görüntüsü yayımlayan terör örgütü DEAŞ üyesinin 3 kardeşi Adana'da tutuklandı.

Suriye'de biri asker 2 Türk'ü kaçırıp internetten propaganda görüntüsü yayımlayan terör örgütü DEAŞ üyesinin 3 kardeşi Adana'da tutuklandı.
Fırat Kalkanı Harekatıyla büyük darbe alan terör örgütü DEAŞ, propaganda amaçlı olarak kaçırdığı Türk askeri Sefer Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin'in görüntülerini yayınladı. Sosyal medya üzerinden DEAŞ'ın propaganda amaçlı yayınladığı görüntülerde DEAŞ'lı bir kişi ise Türkçe konuşmasında Türkiye'yi tehdit ediyordu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra istihbarat birimleri, DEAŞ'lı teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. İstihbarat birimleri görüntüleri kare kare inceledi. Rehin tutulan askerlerin kurtarılması ve akıbetlerinin belirlenmesi için Türk istihbarat birimleri hem Suriye hem de Musul bölgesinde nokta operasyonlar yaptı.
Çalışmalar aralıksız devam ederken, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri propaganda görüntülerini yayımlayan ve tehditler savuran kişinin Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşarken DEAŞ'a katılan Hasan Aydın olduğunu belirledi. Polis bu tespit üzerine terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda aralarında Hasan Aydın'ın kardeş ve ağabeyleri Recep Aydın (20), Remzi Aydın (34), Davut Aydın (44) ile birlikte 5'i Suriye uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Zanlılar yaklaşık 21 gün boyunca emniyette sorgulandı.

HASAN AYDIN'IN KARDEŞLERİNE ÖZEL SORU
Polis 21 gün boyunca Hasan Aydın'ın ağabey ve kardeşlerine özel sorgu yaptı. Ağabey ve kardeşler ifadelerinde Hasan Aydın'ın DEAŞ'a yıllar önce katılıp gittiğini, internette yayımlanan propaganda görüntülerindeki kişinin de Hasan Aydın olduğunu, ancak kendilerinin örgüt ile bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ağabey ve kardeşlerin Hasan Aydın ile örgüte katıldığında bu yana görüşmediklerini ifade ettiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından "terör örgüt DEAŞ'a üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 20 yaşındaki Recep Aydın adliyeye sevk edilirken "Kardeşim yüzünden alındım benim bir suçum yok. Ben kardeşim nedeniyle alındım" dedi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, BİRİNE ADLİ KONTROL VERİLDİ
Adliyeye sevk edilen 31 DEAŞ üyesinden 8'i tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi. 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu 5 kişi il göç idaresine teslim edildi.
Tutuklananlar arasında Hasan Aydın'ın kardeşleri Recep ve Remzi Aydın da bulunuyor. Davut Aydın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri şimdi kardeşlerden aldığı bilgiler doğrultusunda Suriye'de Hasan Aydın'ı ele geçirmek için çalışma başlattı.
(Fatih Keçe/İHA)


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