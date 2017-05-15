O gemi İstanbul Boğazından tekrar geçti

İstanbul Boğazından geçişi esnasında yaptığı provokasyonlarla gündeme gelen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' savaş gemisi Boğazı'dan tekrar geçti.

İstanbul Boğazından geçişi esnasında yaptığı provokasyonlarla gündeme gelen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" savaş gemisi Boğazı'dan tekrar geçti.

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Güvenlik önlemi alınan savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ve deniz polisi eşlik etti. Güvertesinde askerlerin olduğu savaş gemisinin mürettebattın etrafı gözledikleri görüldü. Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi, geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

(Doğan Can Cesur / İHA)