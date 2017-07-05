Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
O evrak saat 15.26'da ulaşmış
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

O evrak saat 15.26'da ulaşmış

ABD Büyükelçiliğinin bugün yaptığı 'Savcılık bizden bilgi istemedi' iddiasına karşılık olarak gönderilen evrağın bugün saat 15.26'da PTT aracılığıyla Büyükelçiliğe ulaştığı kaydedildi.

ABD Büyükelçiliğinin bugün yaptığı "Savcılık bizden bilgi istemedi" iddiasına karşılık olarak gönderilen evrağın bugün saat 15.26'da PTT aracılığıyla Büyükelçiliğe ulaştığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün olayın ertesinde ABD Büyükelçiliği ile defalarca görüştükleri belirtilmişti. Başsavcı Fidan, dün yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta, Gözüküçük ve Andaç'ın ABD Büyükelçiliğini neden aradığı, kimlerle görüştüğü ve bu görüşmenin içeriğinin bildirilmesi için ABD Büyükelçiliği'ne yazı yazdığını belirtmişti.
ABD Büyükelçiliği twitter hesabından bugün yapılan açıklamada, "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denilmişti.
Büyükelçiliğin bu iddiaları üzerine Başsavcılığın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne gönderdiği 30 Haziran 2017 tarihli evrak ortaya çıktı. Başsavcı Fidan'ın imzasının bulunduğu evrakta, Bayram Andaç'ın 20 Ocak 2014'te 2 kez, 24 Ocak 2014 ve 21 Şubat 2014 tarihlerinde birer kez Büyükelçiliği, 20 Ocak 2014'te bir kez İstanbul Başkonsolosluğunu, Muharrem Gözüküçük'ün ise 6 Mart 2014 tarihinde 2 kez Büyükelçiliği aradıklarının tespit edildiği belirtildi. Adı geçen şüphelilerin hangi gerekçe ile Büyükelçilik ve Başkonsolosluğu'nu aradıkları, hangi görevlilerle görüşme yaptıkları ve görüşme konusu ile mahiyetinin acil olarak bildirilmesi talep edildi.
Söz konusu evrağın PTT gönderi kayıtlarına göre bugün saat 15.26'da gönderilen adrese ulaştığı kaydedildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Adliyede şehit edilen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 21. gününü tamamladı
Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Hakan Balamir hayatını kaybetti! Neden öldü, hastalığı neydi?
Hakan Balamir hayatını kaybetti! Neden öldü, hastalığı neydi?
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Adliyede şehit edilen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Adliyede şehit edilen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 21. gününü tamamladı
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 21. gününü tamamladı
Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor
Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Fenerbahçe, Datome ile 'yola devam' dedi
Fenerbahçe, Datome ile 'yola devam' dedi
Olmpiakos, Eminike'yi açıkladı
Olmpiakos, Eminike'yi açıkladı
Görevini yapan İHA muhabirine metro güvenliğinden saldırı
Görevini yapan İHA muhabirine metro güvenliğinden saldırı
Adana'daki kavga güvenlik kamerasında
Adana'daki kavga güvenlik kamerasında
Bitlis'te terör operasyonu: 14 gözaltı
Bitlis'te terör operasyonu: 14 gözaltı
Trabzonspor Macaristan'daki hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor Macaristan'daki hazırlıklarına devam ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English