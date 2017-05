O da İstanbul'u terk etti

Usta sanatçı Nejat Alp, eşi Dilek Alp ile birlikte İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşti. Bodrum'da taverna açmak için kolları sıvayan ünlü sanatçı, 2 yeni albüm ile hayranlarının karşısına çıkmaya da hazırlanıyor.

İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinden olan Alp, radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne yerleşti. Sessiz ve sakin bir hayat yaşayan Nejat Alp Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Güler Kasap Steak House'da objektiflere takıldı. Mekan sahibi Murat Gümüşoğlu ve dostlarıyla birlikte vakit geçiren Alp gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



TATİL İÇİN GEDİĞİ BODRUM'A YERLEŞTİ

Bodrum'a 5 günlük tatile geldikten sonra yerleşmeye karar verdiğini açıklayan Alp İstanbul'u terk ettiğini söyleyerek, "Radikal bir kararla Bodrum'a taşındık. Eşime gidiyor muyuz dedim o da kabul etti. Eşime eskiden yurt dışına taşınalım demiştim. Türkiye'nin birçok güzel yeri var oralara da taşınalım demiştim hiç kabul etmemişti. Bodrum'a yerleşelim dediğimde tereddüt etmeden evet dedi. Bodrum'a en son 1974'te gelmiştim burası köy gibiydi. O seneden bu sene hiç buraya gelmedim. İstanbul'da bir alt komşum vardı hiç Bodrum'a gittin mi diye sormuştu. Bende en son 1974 yılında gittiğimi söylemiştim. Komşum git bir gör dedi. Orada çağ değişti demişti. Komşum hediye uçak bileti aldı Bodrum'a gidelim diye. Sonra 5 günlük bir tatile geldik. Bodrum'u gördüm ve bayıldım. Kalıyor muyuz dedim eşime kalıyoruz dedi. Buraya yerleştikten sonra İstanbul'daki o stresimiz hiç kalmadı. İstanbul'da insanın ruhu kararıyor. Biz Sarıyer'de oturuyorduk. Orası da çok güzeldi ama burası güllük gülistanlık geldi. Cennet gibi geldi bize. Burada çok güzel dostlarım da var. Yalnız bırakmadılar bizi sağ olsunlar. Bodrum'a taşınırken en çok kasap ve peynir alacağımız yer bulamamaktan korkmuştum. Halen peynir alabileceğim bir yer bulamadım. Ama etimizi bulduk. Benim canım arkadaşım Murat Gümüşoğlu'nun Bitez Mahallesi'nde güzel bir mekanı var. O şov yapan insanlara bakmayın, yediğim en güzel et burada. Biraz önce bir et yedim İstanbul'da böyle bir et yemedim. Böyle güzel dostlarımız bizleri davet eder hoş sohbet içerisinde yemeğimizi yer oturur sohbet ederiz. Murat arkadaşım da onlardan biridir" dedi.



"DÜNYADAKİ CENNET VEYA CEHENNEM İNSANIN EŞİDİR"

Evlilik hayatından da bahseden Nejat Alp, 35 yıllık evlilik hayatında hiç tartışmadıklarını ifade ederek, "Evliliğim Allah'ıma şükürler olsun çok iyi gidiyor. Dünyada cennet veya cehennemin insanın karısı veya kocası olduğuna inanıyorum. Eğer bu dünyada kabahatiniz çoksa dünyadaki cehennem eşiniz olur. Bu benim ikinci evliliğim. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun 35 yıllık evlilik hayatımda bir tek tartışmamız bile olmamıştır. Münakaşa ve münazara bile aramızda olmadı. Çok mutluyuz Allah'ıma şükürler olsun" şeklinde konuştu.



TAVERNA AÇACAK

80'li ve 90'lı yıllarda çıktığı tavernalarda 20 yıl boyunca sahnesi ful çeken Alp, taverna kültürünü Bodrum'a getireceğini de açıkladı. Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim olmazsa olmazım, yemeğim diyebileceğim müziğimi devam ettiriyorum. Evimde ve stüdyomda çalışıyorum. Dostlarımla oturduğum masadan bir Türk sanat müziği albümü yaptım. 16 parçadan oluşan bir albüm yakın bir zamanda çıkaracağım. Her 4 parçada bir makam değişiyor ve hep beraber söylüyoruz bütün dostlarımla beraber. Albümümün ismi ise 'Bodrum'da sohbet.' Bir tane de ayrı bir albüm yaptım. Bodrum'daki diskolara, eğlence mekanlarına gittim ve çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Her diskoda 3 bin, 4 bin kişi dans ediyor ve Türkçe parça istiyorlar. Diskolarda 20 yıl öncenin parçalarını çalıyorlar. Bir tek yeni olarak Bülent Serttaş kardeşimin Bodrum şarkısını dinledim. Gece eve geldikten sonra ben bu Bodrum'a bir parça yapacağım dedim ve güzel bir parça yaptım. Her dinleyen parçaya bayıldı ve bir an önce bu parçayı çıkar dedi. 15 gün içerisinde inşallah Bodrum şarkısını çıkarmayı düşünüyorum. Allah kısmet derse de kendime bir taverna mekanı açmayı düşünüyorum. Ben çalışmaya alışmış bir insanım. 48 yıldır müzik yapıyorum. Her gün çalışan birsi akşamları evde oturunca çok zor oluyor. Ayda 2 veya 3 işe gitmek bana tam çalışıyormuşum gibi gelmiyor. Şu anda mekan arıyorum bulur bulmaz Allah kısmet ederse o mekanı da açacağım."

Güler Kasap Steak House sahibi Murat Gümüşoğlu ise, "Nejat Alp abimiz bizi çok onurlandırdı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sevindirdi bizi. Kendisine Bodrum'da başarılar diliyorum. Albümünün bir an önce çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Beraber güzel bir akşam geçirdik. Taverna kültüründen ve anılarından bahsetti bize inanılmaz hikayeleri var. Anılarını yazsa bir kitap olur. Saatlerce sohbet ettik. İnşallah bir mekan da Nejat abimiz açacak. Bodrum'a taşınmakla çok güzel bir karar vermiş oldu" ifadelerini kullandı.

