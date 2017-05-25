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O çocuklar Fenerbahçe antrenmanında
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O çocuklar Fenerbahçe antrenmanında

Euroleague finalini izlerken çekilen fotoğraflarıyla ünlenen ve sarı-lacivertli kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer, Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanı izledi.

Euroleague finalini izlerken çekilen fotoğraflarıyla ünlenen ve sarı-lacivertli kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer, Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanı izledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, iki ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, Trabzonspor maçı hazırlıkları yarın yapılacak çalışmalarla tamamlanacak.

PINARHİSARLI ÖĞRENCİLER ANTRENMANI İZLEDİ
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile Erkek Basketbol Takımı'nın Olympiakos'u yenerek şampiyon olduğu maçı izlerken çekilen fotoğraflarıyla ünlenen ve sarı-lacivertli kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer de Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanı izledi. Oyuncularla tanışan, onlardan imza alan çocuklar fotoğraflar çektirdi.

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