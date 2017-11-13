13.11.2017 15:10 O çobandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Ağrı'da güvercini kurtarmak isterken iki elinden olan çoban Ramazan Taşdemir GATA'ya sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Taşdemir, 'Ellerinden öperim, Allah onu hep var etsin. Kanadım kırıldı, kanadımı yaptırmak için o uğraştı' dedi. Ağrı'da güvercini kurtarmak isterken iki elinden olan çoban Ramazan Taşdemir GATA'ya sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Taşdemir, "Ellerinden öperim, Allah onu hep var etsin. Kanadım kırıldı, kanadımı yaptırmak için o uğraştı" dedi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin Günbuldu köyünde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir, hayvanları otlatmak için gittiği yaylada, yüksek gerilim hattında akıma kapılınca bölgedeki EDAŞ görevlilerince kurtarılıp Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Taşdemir'in uygulanan tedavisinden sonuç alınamayınca yanan elleri kesildi.

Tedavisine devam edilmek üzere babası Mehmet Taşdemir'le birlikte Ankara GATA'ya getirtilen Ramazan Taşdemir'i, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ziyaret ederek, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Ramazan'ın sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirterek, Sağlık Bakanı Demircan'ın uçak ambulansla Taşdemir'i Ankara'ya getirttiğini ifade etti. Çalık, iyileştikten sonra Ramazan'a protezlerin takılacağını söyledi.



"KANADIM KIRILDI KANADIMI YAPTIRMAK İÇİN O UĞRAŞTI"

Tedavisi devam eden Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Koyun peşine gidiyorduk iki arkadaş. Orada gezerken baktım bir güvercinin kanadı direğe takılmıştı. Onu kurtarmak için direğe çıktım. Çıkınca onu kurtarayım derken uçtu çıktı kendisi, beni görünce çok korktu. Aşağı ineyim derken sırtımda çay termosu vardı. İnerken kablo ona temas etti" ifadelerini kullandı.

Taşdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ise "Ellerinden öperim, Allah onu hep var etsin bizim başımızdan eksik etmesin. Çok sağ olsun hep var olsun. İnşallah onun istediği her şeyi yaptırsın. Kanadım kırıldı kanadımı yaptırmak için o uğraştı" şeklinde konuştu.



"HAYVAN TAKILINCA 'BENİ KURTARIN' DİYEMEZ"

Taşdemir, şöyle konuştu:

"Hayvanın dili yok, insanın dili var. İnsan oraya takılı kalınca 'Beni kurtarın' diyecek, kurtaracağız. Hayvan takılınca 'Beni kurtarın' diyemez. Ağzı var dili yok. Hayvanlar çok güzel. O olmasa insan yaşamı da olmaz. Hayvanları çok seviyorum."

Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir de, "Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Sağlık Bakanımıza da Allah hepinizden razı olsun. Devlet yanımızdadır. Her saniye geliyorlar, soruyorlar içimiz öyle rahat ki Allah razı olsun" dedi.



"İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Ramazan'ın doktoru Uzman Doktor Serdar Düzgün, "Ramazan gece yarısı geldi bize. Tetkiklerini tamamladık, pansumanlarını yeniledik. Kollarında ampütasyon güdüklerinde bir takım yaraları var ve sırtında yaraları var. Bunları da kısa zamanda tedavi etmeye çalışacağız. İnşallah daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.



