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O bebekle ilgili Başhekimlikten aç.ıklama
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O bebekle ilgili Başhekimlikten aç.ıklama

Bilecik'te, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kaygın Kartal isimli kadının ölmek üzereyken sezeryan ile alınan erkek çocuğu, sevk edildiği Afyonkarahisar'dan helikopter ile Isparta'ya gönderilen, sağlık durumu ile ilgili Başhekimlikten açıklama yapıldı.

Bilecik'te, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kaygın Kartal isimli kadının ölmek üzereyken sezeryan ile alınan erkek çocuğu, sevk edildiği Afyonkarahisar'dan helikopter ile Isparta'ya gönderilen, sağlık durumu ile ilgili Başhekimlikten açıklama yapıldı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hazım Bozca, henüz ismi dahi verilmeyen erkek bebeğin sağlık durumu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, bebeğin helikopter ambulans ile Isparta'da özel bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği hatırlatan Dr. Bozca, talihsiz bebeğin yaşamsal fonksiyonlarının ise düşük olduğunu kaydetti. Dr. Bozca açıklamasında şunları söyledi:
"Hastamız buraya geldiğinde sportan solunumu yoktu, entübe haldeydi. Kalbide çok zayıf olan bebekte hipotansiyon mevcuttu. Gerekli müdahalelerde bulunduk. Bıçaklanma neticesinde bebek strese maruz kaldığı için, beyine giden kan akımında yavaşlama olması ve akciğerin de gelişmemiş olmasından dolayı gerekli tedaviler yapıldı. Akciğer için medikal tedavi uygulandı. Yapılan tüm bu tedavilere rağmen, hastanın hipotansiyonunun geçmemesi ve nörolojik bir takım sekellerin hastada gelişebilecek olmasından dolayı, hastayı daha ileri bir seviyede haslık hizmetinin verilebileceği 3. Sınıf bir sağlık kuruluşu olan Isparta iline sevk ettik. Bebeğin şu an da genel durumu iyi değil. Spontal solunumu halen yok, kalbi zayıf atmakta. Yoğun bakımda hastanın takip edilmesi gerekmektedir. Bebeğin hayati riski yüksek. Yaşam beklentisi biraz az gibi."
(Gökten Ceylan /İHA)

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