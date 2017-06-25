Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
O askerler taburcu edildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

O askerler taburcu edildi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 10 asker, kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 10 asker, kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan İlçe Jandarma Karakolunda 10 asker iftardan sonra fenalaştı. Fenalaşan askerler ambulans ve jandarma araçlarıyla Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine getirildi.
Mideleri yıkanan askerler tedavi altına alındı. Öte yandan kıymalı yumurtayı getiren lokantanın 2 yıldır karakola yemek verdiği öğrenildi. Olaydan sonra jandarma polis karakoluna çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi gönderildi. Büyükorhan İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya'da bilgi almak için Karakola gidip incelemelerde bulundu. Kaya olayla ilgili olarak 10 askerin Çekirge devlet Hastanesinde tedavi edildiğini hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.
Askerlerin akşam yemeğinde kıymalı yumurta, mantar çorbası, bulgur pilavı ve yoğurt yediğini belirten İlçe Kaymakamı Kaya "Yemeklerden numune aldık, gerekli yerlere göndereceğiz. Olayı çok yönlü inceliyoruz" dedi.
Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi edilen askerler, ardından taburcu edildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu bayram namazını Bolu'da kıldı
Erdoğan kısa süreli rahatsızlık yaşadı
O askerler taburcu edildi
Silahlı kavgada 3 kişi öldü
Bayram Namazı saat kaçta nasıl kılınır? 2017 il il saatleri
Son dakika! Tatilin ilk günü ağır bilanço!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
Kutsal topraklarda terör operasyonu! Canlı bomba kendini patlattı
Kutsal topraklarda terör operasyonu! Canlı bomba kendini patlattı
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!
Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor
Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu bayram namazını Bolu'da kıldı
Kılıçdaroğlu bayram namazını Bolu'da kıldı
Erdoğan kısa süreli rahatsızlık yaşadı
Erdoğan kısa süreli rahatsızlık yaşadı
O askerler taburcu edildi
O askerler taburcu edildi
Silahlı kavgada 3 kişi öldü
Silahlı kavgada 3 kişi öldü
Bayram Namazı saat kaçta nasıl kılınır? 2017 il il saatleri
Bayram Namazı saat kaçta nasıl kılınır? 2017 il il saatleri
Son dakika! Tatilin ilk günü ağır bilanço!
Son dakika! Tatilin ilk günü ağır bilanço!
Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün alkışladığı yürüyüşü yapmak gaflettir!
Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün alkışladığı yürüyüşü yapmak gaflettir!
İki köy birbirine girdi: 3 ölü, 5 yaralı
İki köy birbirine girdi: 3 ölü, 5 yaralı
Hakan Aysev Ramazan'ın son gecesinde sevenleriyle buluştu
Hakan Aysev Ramazan'ın son gecesinde sevenleriyle buluştu
Pakistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 81'e yükseldi
Pakistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 81'e yükseldi
Cenazeye giden servis minibüsü takla attı: 15 yaralı
Cenazeye giden servis minibüsü takla attı: 15 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English