O adalar Suudi Arabistan'a devredildi

Mısır'a ait Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a devredildi.

Mısır'a ait Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a devredildi.

Mısır'a ait Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a verilmesini öngören antlaşmanın Anayasa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından Suudi Arabistan'a devredildi. Anayasa Komisyonunda 35 milletvekili 'evet' 8 milletvekili ise 'hayır' oyu kullandı.

Öte yandan, Mısır'a ait Tiran ve Sanafir adalarının geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a devredilmesini ön gören tasarı sunulmuştu. Mısırlılar tasarı kararını kabul etmeyerek günlerce bu durumu protesto etmişti.

