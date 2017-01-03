Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Nusaybin'in altyapısına 55 milyonluk yatırım
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Nusaybin'in altyapısına 55 milyonluk yatırım

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Nusaybin'in yeniden inşası süreci ile ilgili yapılan 55 milyonluk altyapı ihalesini onayladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Nusaybin'in yeniden inşası süreci ile ilgili yapılan 55 milyonluk altyapı ihalesini onayladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016'da ilan edilen ve 117 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından birçok mahallede altyapı tamamen tahrip oldu. 6 bin 182 adet ağır hasarlı ve yıkık binanın bulunduğu ilçede yıkılan binaların hafriyat temizlenme çalışmaları sürerken Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, ilçenin yeniden inşasında önemli rol oynayacak olan su ve kanalizasyon şebekeleri için yapılan ihaleleri onayladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU Genel Müdürlüğü tarafından yüklenici firmalara ihale edilen ve nüfus artışı da göz önünde bulundurularak Nusaybin'in 50 yıllık içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözecek olan altyapı çalışmalarının bir yıl gibi bir sürede tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Nusaybin içme suyu ve kısmi kanalizasyon çalışmaları için atılan onay imzasının ardından yüklenici firmalara yer tesliminin yapıldığını kaydeden Vali Yaman, Nusaybin'in 50 yıllık içme suyu ve kısmi kanalizasyon şebekesinin inşası çalışmaların bir yıl gibi bir sürede tamamlanmasının planlandığını aktardı. Nusaybin'in yeniden inşası ve ihyası açısından çok önemli bir çalışma olacağını kaydeden Yaman, Nusaybinlilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Nusaybin'e yapılacak yeni içme suyu şebekesi ve kısmi kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Yaman, "Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni ve modern Nusaybin'in inşası yolunda yapılacak çok önemli bir altyapı çalışmasının startını verdik. Nusaybin'e 33.1 Milyon değerinde 245 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi yapıyoruz. Bunun yanı sıra yine 20.1 Milyon değerinde 75 kilometre kanalizasyon borusu kullanımıyla kısmi kanalizasyon çalışmalarını başlattık. İlgili yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Söz konusu çalışmalar; Nusaybin'in 50 yıllık bir gelecekte hiçbir şekilde içme suyu ve kanalizasyon sorunu yaşanmamasının yanında ilçedeki olası nüfus artışı potansiyeli de göz önünde bulundurularak planlanmış oldu. Nusaybin'in yeniden inşası için Hükumetimiz ve ilgili bakanlıklarımız gereken alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaları Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Nusaybin'den bugüne kadar birçok belediye başkanı görev yapmış, hiç biri bu kadim ilçenin altyapısına, içme suyuna gerekli ihtimamı göstermediği gibi, hiçbir yatırım yapmayı da düşünmemiş. İşte hükümetimiz, geleceğin güzel Nusaybin'i için hiçbir masraftan kaçınmadan 50 yıllık bir planlamayla önemli sorunların başında gelen içme suyu ve kısmi kanalizasyon çalışmasını başlatmış olduk. İnşallah yeni süreçte çağdaş şehirciliğin muhtevası olan altyapısıyla, üstyapısıyla park ve bahçeleri, sosyal ve sportif yaşam merkezleriyle çok daha güzel, çok daha modern bir Nusaybin'i hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Doğum gününde teröre kurban gitti
Kesilen onlarca atın etleri kayıp
Siirt'te DAEŞ operasyonu: 1 polis gözaltına alındı
Bozdoğan'da 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans yapıldı
Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi
Balıkesir'de sis etkili oluyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Doğum gününde teröre kurban gitti
Doğum gününde teröre kurban gitti
Kesilen onlarca atın etleri kayıp
Kesilen onlarca atın etleri kayıp
Siirt'te DAEŞ operasyonu: 1 polis gözaltına alındı
Siirt'te DAEŞ operasyonu: 1 polis gözaltına alındı
Bozdoğan'da 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans yapıldı
Bozdoğan'da 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans yapıldı
Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi
Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi
Balıkesir'de sis etkili oluyor
Balıkesir'de sis etkili oluyor
Ümmetin gençleri sabah namazında buluştu
Ümmetin gençleri sabah namazında buluştu
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleşti
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleşti
2'si çocuk 4 Iraklı sobandan çıkan gazdan etkilendi
2'si çocuk 4 Iraklı sobandan çıkan gazdan etkilendi
AK Parti'den Kaymakam Güven'e ziyaret
AK Parti'den Kaymakam Güven'e ziyaret
Seyyid Battal Gazi türbe ve camisine alttan ısıtma sistemi
Seyyid Battal Gazi türbe ve camisine alttan ısıtma sistemi
Şehitler Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin kişi ziyaret etti
Şehitler Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin kişi ziyaret etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English