Nusaybin'de yağ tenekesine tuzaklanmış EYP bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yağ tenekelerinin içerisine tuzaklanmış 2 adet el yapımı patlayıcı bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yağ tenekelerinin içerisine tuzaklanmış 2 adet el yapımı patlayıcı bulundu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 31.05.2017 günü Akarsu Yandare Mahallesi yol kenarında 2 adet yağ tenekesi içerisinde patlamaya hazır yaklaşık 50 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Bölgenin emniyetinin alınması sonrasında olay yeri inceleme ve patlayıcı madde imha timleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)