Nusaybin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden arama çalışmaları sırasında tuzaklanmış durumda bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden arama çalışmaları sırasında tuzaklanmış durumda bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinnde sokağa çıkma yasağının sürdüğü Fırat Mahallesi'nde arama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı buldu. Bunun üzerine çevre güvenliğini alan güvenlik güçleri, patlayıcıyı kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.

(Cihat Şayık /İHA)