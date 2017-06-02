Nusaybin'de terör yerini huzura bıraktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 ay boyunca süren sokağa çıkma yasağı ve teröristlere yönelik sürdürülen operasyonların ardından ilçede terör olayları yerini huzura bıraktı. Huzurun hakim olduğu ilçede kayyum belediye tarafından iftar programları düzenlenmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile Nusaybin Belediyesi'ne atanan Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatları ile Mitanni Kültür Merkezi'nde iftar programları düzenlenmeye başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 ay boyunca süren sokağa çıkma yasağı ve teröristlere yönelik sürdürülen operasyonların ardından ilçede terör olayları yerini huzura bıraktı. Huzurun hakim olduğu ilçede kayyum belediye tarafından iftar programları düzenlenmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile Nusaybin Belediyesi'ne atanan Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatları ile Mitanni Kültür Merkezi'nde iftar programları düzenlenmeye başladı.

Mitanni Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İlçe Müftüsü İrfan Açık'ın okuduğu dualarla devam etti. Programda konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Nusaybin Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak Ramazan ayı boyunca şehrin farklı mahallelerinde iftar geceleri düzenleyeceklerini kaydetti. Baysal şöyle konuştu:

"Böyle bir iftar gecesinde sizlerle birlikte olmaktan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Nusaybin Belediyesi Ramazan ayının güzelliğine binaen iftar geceleri düzenliyor. Umarım ki belediyemizin yaptığı hizmetlerle, belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerle Ramazan ayında da birlikte ve beraber oluruz. Rahmeti, merhameti, mağfireti simgeleyen yüce ve güzel ayda siz kıymetli hemşehrilerimize, misafirlerimizle, vatandaşlarımızla böyle nice geceler geçirip, Ramazan ayının milletimize, Nusaybin'ine güzellikler getirmesini temenni ediyorum".

Kaymakam ve Belediye Başkanı Baysal'ın konuşmasından sonra semazenler sahne aldı. İftar programı semazenlerin gösterisiyle sona erdi.

(Cihat Şayık / İHA)