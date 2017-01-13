13.01.2017 15:11 Nusaybin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Nusaybin Belediyesi eski yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)

