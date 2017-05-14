Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması sürüyor. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 12 kilogramlık 3 mutfak tüpü ile bir piknik tüpüne tuzaklanmış bomba, tüfek bombası ve 23 fişek ele geçirildi. El yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

(Cihat Şayık / İHA)