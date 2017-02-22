Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. Dicle Mahallesi'nde polis tarafından yapılan aramalarda biri büyük 3 tüp ve 5 fitil ateşlemeli boru tipi el yapımı patlayıcı ile 7 havan mühimmatı, 5 launcher, top mühimmatı, tütek bombası ve el bombası bulundu. Patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)