Nusaybin'de patlama: 2 çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hafif yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hafif yaralandı. Nusaybin'in Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta 7 yaşındaki Muhammed Müldur, ile 13 yaşındaki Yusuf Müldur belirlenemeyen bir cisimle oynadıkları sırada patlama meydana geldi. Patlamada hafif yaralanana çocuklar vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Abdullatif Altunkaynak / İHA)
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