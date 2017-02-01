01.02.2017 22:32 Nusaybin'de mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulundu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda hasar gören binaların yıkım çalışması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde devam eden çalışmalarda biri fitil ateşlemeli 3 el yapımı bomba, 4 tüfek bombası, 15 havan mühimmatı, roketatar mühimmatı, 4 el bombası ve 9 launcher fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

(Neriman Çelebi /İHA)

