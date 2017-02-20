Nusaybin'de çatışma: 2 terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist öldürülerek, bir terörist de yaralı olarak yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bir polis de yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist öldürülerek, bir terörist de yaralı olarak yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bir polis de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Bir teröristin öldürüldüğü, bir teröristin yaralı olarak yakalandığı çatışmada, bir polis de yaralandı. Yaralı polis, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bölgede operasyon sürüyor. (Neriman Çelebi/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.