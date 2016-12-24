24.12.2016 20:26 Nusaybin'de bulunan patlayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Jandarma Ekipleri tarafından tespit edilen patlayıcı madde kontrollü bir şekilde patlatıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Jandarma Ekipleri tarafından tespit edilen patlayıcı madde kontrollü bir şekilde patlatıldı.



Mardin Valiliğiği'nden yapılan açıklamada, "Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçatarla Mahallesinde patlayıcı madde bulunmuştur. Patlayıcı madde aynı gün çevre emniyeti alındıktan sonra olay mahallinde kontrollü olarak imha edilmiş olup, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.

