16.01.2017 16:04 Nusaybin'de 1 terörist cesedi bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde 1 terörist cesedi bulundu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde 1 terörist cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği bölgelerde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fırat Mahallesi'nde askerler tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



