17.11.2017 17:21 Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davasında mütalaa açılandı

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek için açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Gülmen ile Özakça'nın 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ceza almasını talep ederken, tutuksuz yargılanan Acun Karadağ'ın ise üzerine atılı suçlardan beraatine hükmedilmesini istedi. OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek için açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında 3 ayrı suçtan açılan davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Gülmen ile Özakça'nın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ceza almasını talep ederken, tutuksuz yargılanan Acun Karadağ'ın ise üzerine atılı suçlardan beraatine hükmedilmesini istedi.



