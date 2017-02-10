Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Nurgül Yeşilçay davası düştü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Nurgül Yeşilçay davası düştü

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü.
Bakırköy 44.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurgül Yeşilçay ve avukatları katılırken,müşteki Erkan Petekkaya ve avukatı ise duruşmaya gelmedi. Sanık Nurgül Yeşilçay ve avukatları kimlik tespitinin yapıldığı sırada basın mensuplarının duruşma salonunda bulunmamasını istedi. Kimlik bilgileri ve aylık geliri basın mensupları salondan çıkarıldıktan sonra tutanağa geçirildi. Gazeteciler daha sonra yeniden salona alındı. Telefonla yolladığı mesajların hakaret değil tespit olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Ben 20 yıldır bu sektördeyim, almadığım oyunculuk ödülü yok. Set disiplinini Türkan Şoray, Şener Şen'den öğrendim, çalışmadığım yönetmen yok. Kendisinin (Erkan Petekkaya'nın) alkol problemi var" dedi. Olayı da anlatan Yeşilçay, "Dizinin Yedigöller'de yapılan çekiminde bulunuyordum.Bu sette kapıları kırmaya başladı. Müthiş bir öfke problemi var. Kendi kendime sordum 'Ben nasıl birşeyin içine düştüm' diye. Bu adam, 'Ben tanrıyım hepinizin parasını ben veriyorum' diyen egoist bir adam. Set süresince ben seninle aşk yaşıyorum, gözlerine bakamıyorum gibi tuhaf şeyler söylüyordu. Neden diyorum, sen anlarsın gibi imalı sözler kullanıyordu. Ben de uzak durmak istedim. Çünkü leş gibi alkol kokuyordu" dedi Erkan Petekkaya'nın bazı söylemlerine cevap olarak bir röportaj verdiğini ifade eden Yeşilçay, "Olay günü, çekeceğimiz sahne yemek sahnesiydi. Erkan Petekkaya alkollü geldi.Biz bir an evvel çekim yapmak istiyoruz tabi. Sahneyle ilgili birtakım sözler söylenmesi gerekiyordu. Bunlar cok romantik vs. diyerek çıkarılmasını istedi.Oyun gereği diyalog olması gerekiyordu. Romantik bir aşk filmi kurgulanmıştı.Rol gereği bana 'Hangi şarkıyı seviyorsun' dedi, bende iddianamedeki şekilde cevap verdim" diye konuştu. Aynı gün erken saatlerde başka bir olay yaşadıklarını buna sinirlenerek o sözü söylediğini ifade eden Yeşilçay, "Bu olayın öncesinde otel odasında yapılacak çekim vardı. Öpüşme sahnesi gerekiyordu. Bunu söylediğimde 'Sen o. rollerini seversin, bayılırsın' türünde sözler söyledi. Bunun üzerine sinirlendim yukarıda belirttiğim olay meydana geldi. Benim tek amacım para kazanıp çocuğuma bakmak" diye konuştu. Bunun üzerine Sanık Yeşilçay'ın avukatı, "Sektördeki erkek dayanışmasından dolayı bir kadın cezalandırılmak istendi" şeklinde konuştu. Mahkeme, müşteki Erkan Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. Dava bitiminden sonra Hakim Doğan Demirsoy, Yeşilçay'a, "Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız.Biz sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizleri üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı ben de mutluyum" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD'li komutan askeri destek istedi
Kurtulmuş: Çantada keklik diye düşünmeyin
Bakan Bozdağ'a sokak şarkıcısından 'Türkiyem' ziyafeti
TSK'dan Rusya'ya yanıt
Bakan Arslan'dan tekne sahiplerine uyarı
TSK'dan Rus Sözcü Peskov'un açıklamasına yanıt
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD'li komutan askeri destek istedi
ABD'li komutan askeri destek istedi
Kurtulmuş: Çantada keklik diye düşünmeyin
Kurtulmuş: Çantada keklik diye düşünmeyin
Bakan Bozdağ'a sokak şarkıcısından 'Türkiyem' ziyafeti
Bakan Bozdağ'a sokak şarkıcısından 'Türkiyem' ziyafeti
TSK'dan Rusya'ya yanıt
TSK'dan Rusya'ya yanıt
Bakan Arslan'dan tekne sahiplerine uyarı
Bakan Arslan'dan tekne sahiplerine uyarı
TSK'dan Rus Sözcü Peskov'un açıklamasına yanıt
TSK'dan Rus Sözcü Peskov'un açıklamasına yanıt
Hatay'da 15 günlük özel güvenlik bölgesi uygulaması
Hatay'da 15 günlük özel güvenlik bölgesi uygulaması
Nurgül Yeşilçay davası düştü
Nurgül Yeşilçay davası düştü
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
15 Temmuz şehidinin gözünden 'Türkiye'nin Ulu Camileri' sergisi
15 Temmuz şehidinin gözünden 'Türkiye'nin Ulu Camileri' sergisi
'Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için kararımız evet'
'Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için kararımız evet'
Minibüs halk otoübüsüne çarptı: 8 yaralı
Minibüs halk otoübüsüne çarptı: 8 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English