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Nur Tatar ve Nafia Kuş'tan altın madalya
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Nur Tatar ve Nafia Kuş'tan altın madalya

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando müsabakalarında Nur Tatar ve Nafia Kuş altın madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando müsabakalarında Nur Tatar ve Nafia Kuş altın madalya kazandı.
4. İslami Dayanışma Oyunları'nın beşinci gününde tekvando müsabakalarında erkeklerde: 68, 80, 87 kilo, kadınlarda ise 49, 67 ve +73 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.
Kadınlar 67 kiloda mücadele eden Nur Tatar yarı finalde Ürdünlü Julyana Al-Sadeq'i yenerek finale yükseldi. Finalde Azerbaycanlı Feride Azizova ile karşılaşan Tatar karşılaşmayı 8-2 alarak altın madalyanın sahibi oldu.
+73 kiloda Nafia Kuş ise yarı finalde hakem kararıyla Fildişi Sahilli Charlene Aminata Traore'yi yenerek finale yükseldi. Finalde İranlı Akram Khodabandeh'le karşılaşan Nafia Kuş rakibini 7-4 yenerek altın madalya kazandı.
Yunus Sarı, yarı finalde Özbek Maksim Rafalovich'i 7-5 yenerek finale yükseldi. 80 kilo erkekler finalinde Azerbaycan adına yarışan Milad Beigi Harchegani'yle karşılaşan Yunus Sarı rakibine 5-9 yenilerek gümüş madalya aldı. İpek Çiğdem, yarı finalde Kazak rakibi Ainur Yesbergenova'ya 8-14 yenilerek bronz madalya aldı.

TATAR: "ZORLU BİR FİNAL OLDU"
Altın madalya kazanan Nura Tatar, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Zorlu bir final maçım oldu. Ev sahibi, kardeş ülkeyle müsabakamız oldu. Çok şükür galip geldim altın madalyaya ulaştım. Benim için çok güzel bir duygu. Türkiye'ye bu madalyayı armağan etmek ve Türkiye'ye böyle başarılar getirmek gerçekten çok güzel. Güçlü bir ülkeyiz ve inşallah bundan sonra da hem Dünya Şampiyonası hem de olimpiyatlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

YUNUS SARI: "RAKİBİM GÜÇLÜYDÜ, OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜSÜYDÜ"
Turnuvada altın madalya almak istediğini vurgulayan Yunus Sarı ise, "Turnuvada gümüş madalya aldığım için tabii ki sevinçliyim ama altın olmasını gerçekten istiyordum. Rakibim güçlüydü, olimpiyat üçüncüsüydü. Benim de geçen sene olimpiyat barajında yenildiğim sporcuydu. Bir ay sonra önümüzde Dünya Şampiyonası var. Ona daha iyi hazırlanıp ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum" diye konuştu.
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando branşında yarın Ferhat Can Kavurat, Servet Tazegül, Serdar Yüksel, İrem Yaman, Sude Bulut madalya için mindere çıkacak.
(Kamil Nadirli /İHA)

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