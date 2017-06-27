Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu

Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.
Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı. Dünya Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Nur Tarar, altın madalya kazandı. Finalde ABD'li rakibi McPherson'u 6-4 yenen milli sporcu, Dünya Tekvando Şampiyonası Kadınlar 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
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