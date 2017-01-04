Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Numan Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Numan Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'FETÖ'nün ve terör örgütlerinin devletin içinden arındırılması sağlayana kadar Olağanüstü Hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "FETÖ'nün ve terör örgütlerinin devletin içinden arındırılması sağlayana kadar Olağanüstü Hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda OHAL hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartların devam ettiği için OHAL'in devam ettirme zaruriyeti doğduğunu ifade ederek, "Türkiye'de milli güvenlik tehdidi oluşturan unsurların varlıklarını devam ettirdiği görülüyor. Bunlardan birisi, Türkiye'nin yakın çevresindeki şartların, buralarda ortaya çıkmış olan derin istikrarsızlık ve siyasi türbülansların ülkelerde, Suriye, Irak ve diğer ülkelerde bölünme senaryolarının uygulamaya konulmasının, ayrıca çok sayıda terör grubunun bu bölgede çok rahat hareket ederek, insanlara zarar vermesi, bu ülkelerde varlıkları üzerinden Türkiye'yi tehdit altına almaya devam etmesi hepimiz tarafından gözlendiği açık. Türkiye çevresinde bu kadar büyük oyunlar devam ederek, bu kadar büyük saldırılar devam ederken, her an Türkiye'nin sınırları ötesinden Türkiye'yi karşı tehditler ulusal güvenlik riski karşımızda dururken olağan şartlar yaşanıyor diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
2015 yılının Temmuz ayından itibaren devam eden doğrudan doğruya Türkiye'yi ve milleti hedef alan terör saldırısı ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Terör örgütleri eş zamanlı olarak Türkiye'yi tehdit altında tutmaya devam ediyorlar. Yaşadığımız son dört olayı gözden geçirirsek, Türkiye'nin ne büyük saldırıyla karşı karşıya olduğunu ve bu tehdidin artarak devam etmekte olduğunu görürüz. Bunlardan birisi Beşiktaş saldırısıdır, Kayseri saldırısıdır, bir diğer Rus Büyükelçisi'ne yapılan saldırıdır, en sonuncusu da Ortaköy'de yılbaşı gecesi yapılan saldırıdır. Bu saldırılar her birinde kullanılan yöntemler farklıdır. Bu saldırıdaki her terör örgütünün kimliği farklıdır. Bu saldırıda hedef alınan kitle farklıdır. Ortaköy'deki saldırının hedefiyle, Kayseri'deki saldırının hedefi arasında ne fark var? Hepsinin hedefi aziz milletimizdir, vatanımızdır, ülkemizin birliği, ulusal güvenliği ve Türkiye'nin geleceğidir. Onun için bu saldırının Türkiye'ye karşı yapılmış olduğunu, bu saldırılara karşı yek vücut olarak durmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.
Hangi terör örgütü olursa olsun 2017 yılında bütün terör örgütleri ile mücadele edeceklerinin altını çizen Kurtulmuş, "Ülkemize karşı tehdit nereden gelirse gelsin, hangi coğrafyada Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaya devam ederse etsin, bütün terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuzdan sonra yüce meclisin Olağanüstü hali ilen etmesini gerektiren FETÖ terör örgütünün saldırıları her ne kadar darbe teşebbüsünde bulunamayacak kadar belleri kırılmışsa da, devlet içerisinde hala bazı noktalarda varlıkları devam ediyor. Türk silahlı kuvvetlerimizin içerisinde çok sayıda FETÖ mensubu eşkıya dışarıya çıkarılmış olmasına rağmen, bugün bile yapılan soruşturmalar sonucunda bazı rütbeli subaylar olmak üzere açığa alınanlar oldu. FETÖ ve onunla iltisaklı grupların, kişilerin varlığını biliyoruz. Dolayısıyla henüz FETÖ'nün devletten arındırılması sonlandırılmamıştır. FETÖ'nün ve terör örgütlerinin devletin içinden arındırılması sağlayana kadar Olağanüstü Hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gece kulübü saldırganı Kocaeli'de ihbarı polisi alarma geçirdi
Milas'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Cide'de trafik kazası: 1 yaralı
OHAL 3 ay daha uzatıldı
Seyir halindeki TIR alev alev yandı
OHAL 3 ay daha uzatıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşları kaç lira yükseldi! Emeklil maaş zam oranı belli oldu
Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşları kaç lira yükseldi! Emeklil maaş zam oranı belli oldu
İşte 5 maddelik Suriye anlaşmasının metni!
İşte 5 maddelik Suriye anlaşmasının metni!
Linç girişiminden polis kurtardı! Barbaros Şansal gözaltında
Linç girişiminden polis kurtardı! Barbaros Şansal gözaltında
Memurun zamlı maaşları belli oldu! 2017 emekli ve memur enflasyon farkı zammı
Memurun zamlı maaşları belli oldu! 2017 emekli ve memur enflasyon farkı zammı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gece kulübü saldırganı Kocaeli'de ihbarı polisi alarma geçirdi
Gece kulübü saldırganı Kocaeli'de ihbarı polisi alarma geçirdi
Milas'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Milas'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Cide'de trafik kazası: 1 yaralı
Cide'de trafik kazası: 1 yaralı
OHAL 3 ay daha uzatıldı
OHAL 3 ay daha uzatıldı
Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Seyir halindeki TIR alev alev yandı
OHAL 3 ay daha uzatıldı
OHAL 3 ay daha uzatıldı
Numan Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması
Tamir ettiği kombiden sızan gazdan zehirlenerek öldü
Tamir ettiği kombiden sızan gazdan zehirlenerek öldü
Polislerin şehit olmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı
Polislerin şehit olmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı
Pentagon: Washington ile Ankara IŞİD’le mücadele ortak bir hedefi paylaşıyor
Pentagon: Washington ile Ankara IŞİD’le mücadele ortak bir hedefi paylaşıyor
Tamir ettiği kombiden sızan gazdan zehirlenerek öldü
Tamir ettiği kombiden sızan gazdan zehirlenerek öldü
Kocaeli'de şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Kocaeli'de şüpheli paket polisi alarma geçirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English