Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, 'Bu bedelli askerlik meselesi, sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisi. Çok iyi organize olan bir talep grubu var. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir teklif yoktur' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Bu bedelli askerlik meselesi, sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisi. Çok iyi organize olan bir talep grubu var. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir teklif yoktur" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, toplantıda gıda fiyatlarının dengede tutulmasına ilişkin konunun ilk olarak ele alındığını belirtti. Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nu birleştirir mahiyette yeni bir hazırlık içinde olunduğunu anlatan Kurtulmuş, böylelikle üretim ve istihdamı destekleyecek olan birtakım ilavelerin sağlanacağına işaret etti. Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde bu konu geliştirilerek TBMM'ye gönderileceğini dile getirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün petrokimya sektöründeki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptığını belirterek, petrokimya alanında küresel ve Türkiye'deki gelişmelerin ele alındığını anlattı. Kurtulmuş, petrokimyada yeni bir atılım yapılmasının önemli olduğu görüldüğünü söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde büyük ölçekli endüstri bölgelerinin kurulması, Sayan Bakan tarafından teklif olarak gündeme getirilmiş ve müzakere edilmiştir. Bu büyük ölçekli endüstri bölgeleri kapsamında limanların etrafında da bu büyük ölçekli endüstri bölgelerinin kurulmasının önemli olacağı üzerinde durulmuştur" dedi.



BEDELLİ ASKERLİK TARTIŞMALARI

Kurtulmuş, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik tartışmalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, "(Böyle bir çalışma var mı?) Bu bedelli askerlik meselesi, sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisi. Çok iyi organize olan bir talep grubu var. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir teklif yoktur" dedi.

15 Temmuz'u araştırmak için kurulan Darbe Komisyonunun hazırladığı rapora karşı muhalefetin hazırladığı şerhin kamuoyuyla paylaşıldığını ve siyasi ayağın ortaya çıkarılmadığı yönündeki eleştirilerinin hazırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Muhalefetin şerhinin açıklandığı raporları okumadım. 'Kontrollü darbe teşebbüsü' lafını söylemek 15 Temmuz darbecilerine verilen en büyük destektir, el insaf. Binlerce, on binlerce insanın tanklarla helikopterlerle tehdit edildiği bir darbe teşebbüsüne 'kontrollü bir darbe' demek akla ziyan bir iştir. Bunu kategorik olarak reddettiğimi söylemek istiyorum" diye konuştu.

Kurtulmuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu bir kontrollü darbe teşebbüsüydü demek milletimizin tamamına karşı yapılmış bir haksızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu darbenin çok fazla ayağının olduğu açıktır. Bunların her birisinin üzerine gidiliyor. Ümit ediyoruz ki bu davalar sulandırılmadan, içerikleri bozulmadan sonuna kadar gidilir, kim varsa, siyasi ayağı da dahil olmak üzere, bunlar ortaya konularak milletin karşısına çıkmak mümkün olur. Bu bizim de hükümet olarak, CHP'nin, MHP'nin hep beraber üzerinde ortak bir şekilde yoğunlaşmamız gereken konudur. Bunları konuşurken, meseleyi kontrollü darbe teşebbüsüne bağlamak haksızlık olur. Bu haksızlık, siyasi muhatap olarak gördükleri için söylüyorum, bu 80 milyona karşı yapılmış haksız bir söylem olur."



KUZEY IRAK'IN REFERANDUM KARARI

Kuzey Irak'ın referandum kararının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Bizim temel tezimiz Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasına yöneliktir. Kuzey Irak'ta yapılacak bağımsızlık referandumunun zaten paramparça, siyasi sorunları içinden çıkılmaz hale gelen bölgede karışıklıkların daha fazla artmasına neden olmaktan, yani istikrarsızlığı artırmaktan başka bir sonuç sağlamayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla, Kuzey Irak'taki yöneticilerin bu konuyu bir kez daha gözden geçirmelerini, bölgedeki bütün siyasal aktörlerin 10 düşünüp bir adım atmalarının daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Mevcut sorunlara daha fazla ilave sorunlar eklememek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



UYUM YASALARI

Kurtulmuş, uyum yasalarında gelinen aşamaya ilişkin, "Uyum yasaları ile ilgili konu, TBMM'ye bugünlerde gönderilecek, imzalandı. Uyum meselesinde çok hızlı bir şekilde elimizi tutmamız lazım" dedi.



AİHM'İN KHK KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmenle ilgili kararını vermişti. AİHM davacı öğretmene OHAL İnceleme Komisyonunu adres göstermişti. Bu konunun hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Şu aşamada doğru bir karardır. Komisyon üyeleri belirlendi, nerede çalışacağı belirlendi. Dosyalar üzerinden kararlar verilecek. Araştırmaları sürdürecek personel alımı ile ilgili süreç sürdürülüyor. Zannediyorum Temmuz başı itibarıyla başvurulara bakılmaya başlanacak. Süreç başlamıştır, hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeri tespit edildi, orada çalışmaya başlayacaklar" diye konuştu.

Bazı ülkelerin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Bölgede bu kadar sorun varken, körfez ülkeleri gibi birbirine çok yakın ülkelerin aralarındaki farklılıkları gidermek için gayret göstermeleri gerekiyor. Krizin ilk çıktığı andan yüksek perdeden söz söylemek kolaydır. Biz Türkiye olarak sorunun çözülmesiyle ilgili bütün ülke liderleriyle bu sorunun teenni ve samimi bir üslupla çözülmesi için üzerimize düşen gayreti gösteriyoruz. Bu krizin ilerlemesinin bölge ülkelerine ağır bedellerinin olacağı açıktır. Biz, kiminle bu konuda ne konuşabilirsek, sorunun çözümüne katkıda bulunacağını anlarsak görüşmelerimizi yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu sorun en kısa süre içinde geride bırakılmış olur" şeklinde konuştu.

Rus üretimi hava savunma sistemi S400 görüşmelerinde Rusya ile imza aşamasına gelinip gelinmediğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, "Teslimattan bahsetmemiz için önce anlaşmanın imzalanması lazım. Görüşmeler oldukça olumlu bir şekilde seyrediyor, ancak imzalanma noktasına gelinmiş değildir. Görüşmeler olumlu bir seyir takip ediyor" açıklamasında bulundu.

(Enise Vural /İHA)