Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ahmet Türk'ün "Hükümet çözüm yönünde bir adım atarsa biz buna karşılık vermeye hazırız" açıklamasını nasıl değerlendirdiği ve hükümetin bu konuda bir hazırlığının olup olmadığıyla ilgili şöyle konuştu:

"Yıllardır HDP'lilere şunu söylüyoruz: Halkın oylarıyla seçilmiş bir partinin parlamentoda olması çok iyidir ama halka karşı silah kullanan terör örgütüne biz sizinle beraber değiliz deyin, terörü lanetleyin dedik. Ne yazık ki HDP'deki bazı milletvekilleri bunu yapamadılar. Sanki terör örgütünün bir koluymuş gibi çalıştılar. Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet ettiler. Türk'ün bu açıklamasının daha yüksek sesle söylenmesi kanaatindeyiz. Ama maalesef çok geç olmuştur. Bundan sonra örgütün diz çöküp bu terör faaliyetlerini yapamamasından başka bir düşünce söz konusu değildir. Tüm akil siyasetçilerin bu terör örgütünün bertaraf edilmesine katkı sunması gerekir."