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Numan Kurtulmuş Kongo'da
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Numan Kurtulmuş Kongo'da

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Afrika halkları, önümüzdeki yüzyılın küresel denkleminin en büyük güçlerinden birisi olmaya adaydır' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Afrika halkları, önümüzdeki yüzyılın küresel denkleminin en büyük güçlerinden birisi olmaya adaydır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak için Kongo'nun başkenti Brazavil'e geldi. Kurtulmuş ve heyetini havaalanında Kongo Başbakanı Clement Mouamba karşıladı. Kurtulmuş, bir Türk şirketi tarafından inşa edilen ve 280 milyon Euro'ya mal olan Uluslararası Kongre Merkezinin açılışına katıldı.
Açılışta konuşma yapan Kurtulmuş, "Türk şirketlerinin ülkemizden binlerce kilometre uzakta büyük bir beceriyle altına imza attıkları başarıları gururla takip ediyor müşade ediyor dost ve kardeş Kongo'da bu ve benzeri yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin köklü şirketlerinden biri tarafından imza atılan bu projenin Kongo'nun kalkınma planın mihenk taşlarından birisi olacağına gönülden inanıyorum" dedi.
"Gerçek anlamda ekonomik ve siyasal bağımsızlığına sahip olacak Afrika halkları önümüzdeki yüzyılın küresel denkleminin en büyük güçlerinden birisi olmaya adaydır. Bunun için Türkiye olarak bizler, sömürgeci zihniyetin aksine Afrika halklarını dostlarımız ve kardeşlerimiz olarak görüyor ve kabul ediyoruz" diyen Kurtulmuş, " Afrika kıtasının her bölgesinde yeni açılan temsilciliklerimizle bu kıtada bugün 39 büyükelçiliğe sahip olan bir ülkeyiz. TİKA başta olmak üzere kalkınma yardımları yapan kuruluşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer bütün kurumlarımızla Afrikalı dostlarımızla işbirliğini geliştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"BİZİM TEMEL YAKLAŞIMIMIZ İNSANLARIN YARADILIŞTA EŞİTLİĞİ PRENSİBİDİR"
Kurtulmuş, "Eğitim sağlık ve kültürel alanlar dahil her alanda müşterek hedefler etrafında işbirliği yapmayı önemsiyoruz. Sömürgecilik ve yeni sömürgeciliğin ana çerçevesinin aksine bizim temel yaklaşımımız insanların yaradılışta eşitliği prensibidir. Ve kainatın bütün imkanların insanların tamamının emrine eşit bir şekilde tahsis edildiğidir" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR YATIRIMLAR KONGO'YLA SİYASİ İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAK"
"Mimarisinde Kongo'nun yerel, kültürel ve sanatsal değerlerinin özenle işlendiği bu kongre merkezi büyük zirvelere ev sahipliği yapacak, Kongo nehrinin güzel manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayacaktır" diyen Kurtulmuş, " Bir Türk firmasına emanet edilen bu prestij projesinin başarıyla tamamlanması Türk şirketlerinin uluslararası arenada itibarını ve güvenilirliğini bir kez daha sağlamlaştırmıştır. Bu tür yatırımlar Kongo'yla gerek siyasi gerek ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunacak halklarımızın birbirlerini tanımasına ve aşinalık kazanmasına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.
Kurtulmuş, "Dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları arasında yer alan ve dünyanın her yerinde büyük projelere imza atan Türk şirketleri, ekonomik kalkınma modelimizi dünyayla paylaşmakta derin kültürel kökenleri olan estetik algımızı hayata geçirdikleri projelerle dünyanın dört bir yanına sergilemektedirler. Bu tür projelerle aynı zamanda ortaklık kurduğumuz ülkelerle tecrübe ve bilgi birikimimizi paylaşmış oluyoruz" dedi.

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