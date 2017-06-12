Numan Kurtulmuş AİHM'nin kararını yorumladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddederek OHAL Komisyonu'nu adres göstermişti. Bu konu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a da soruldu. Kurtulmuş, bu soruya 'Şu aşamada doğru bir karardır. Komisyon dosyalar üzerinden kararını verecek, Temmuz'dan itibaren başvuralar başlayacak' karşılığını verdi. Komisyonun çalışmalarını nerede sürdüreceğinin sorulması üzerine ise Kurtulmuş, zamanı geldiğinde bu konunun paylaşılacağını duyurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddederek OHAL Komisyonu'nu adres göstermişti. Bu konu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a da soruldu. Kurtulmuş, bu soruya "Şu aşamada doğru bir karardır. Komisyon dosyalar üzerinden kararını verecek, Temmuz'dan itibaren başvuralar başlayacak" karşılığını verdi. Komisyonun çalışmalarını nerede sürdüreceğinin sorulması üzerine ise Kurtulmuş, zamanı geldiğinde bu konunun paylaşılacağını duyurdu.

