28.12.2016 21:22 Nükleer Enerji Santralleri Sektörlerinin Geliştirmesi alanında işbirliği protokolü

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Trakya Bölgesinde Havacılık, Savunma, Uzay ve Nükleer Enerji Santralleri Sektörlerinin Geliştirmesi Alanında İşbirliği Protokolüne imza attı. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Trakya Bölgesinde Havacılık, Savunma, Uzay ve Nükleer Enerji Santralleri Sektörlerinin Geliştirmesi Alanında İşbirliği Protokolüne imza attı.



NKÜ, Trakya Kalkınma Ajansı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, NKÜ Teknopark A.Ş. ile Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği arasında Trakya Bölgesinde Havacılık, Savunma, Uzay ve Nükleer Enerji Santralleri Sektörlerinin Geliştirmesi alanında işbirliği Protokolü imzalandı.



NKÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokole, Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker ve Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği Başkanı Murat Yetişgin imza attı.



Protokol ile Tekirdağ ilinde bulunan Havacılık, Savunma, Uzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörlerindeki mevcut durum analizi yapılması, ilgili kapasitelerin belirlenmesi ve alt yapının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmesinin yanı sıra bu sektörde faaliyet gösteren firmaların ithalatı azaltma, yerli mal ve hizmet sunma kapasitelerini arttırmak üzere gerekli görülen yurt içi ve dışı teknik ziyaret, fuar ve diğer organizasyon faaliyetlerinin yapılması amaçlanıyor. Ayrıca Trakya Bölgesinde Havacılık, Savunma, Uzay ve Nükleer Enerji Santralleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların alt sistem ve parçalardan hangilerini üretme kabiliyetine yakın olduklarının belirlenmesi ve faaliyetler sonucunda elde edilen bilgilerin bir çalıştay ile kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.

