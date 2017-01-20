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Nuh bebek, ölen annesinin sütüyle hayata tutunacak
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Nuh bebek, ölen annesinin sütüyle hayata tutunacak

Elazığ'da, 10 günlük bebeğine sütünü götürmek için çıktığı yolda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden annenin, araçta bulunan sütü hastaneye ulaştırıldı. Anneni ölmeden bebeğine 3 ay yetecek kadar sütünü sağdığı ortaya çıktı. Derin donduruya konulan sütler Nuh bebeğe verilmeye başlandı.

Elazığ'da, 10 günlük bebeğine sütünü götürmek için çıktığı yolda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden annenin, araçta bulunan sütü hastaneye ulaştırıldı. Anneni ölmeden bebeğine 3 ay yetecek kadar sütünü sağdığı ortaya çıktı. Derin donduruya konulan sütler Nuh bebeğe verilmeye başlandı.
Kaza dün, Elazığ-Keban karayolunun 35. kilometresinde meydana gelmişti. İskender Celayir'in kullandığı 34 AJ 3766 plakalı araç yoldan çıkarak takla atmış, kazada 10 gün önce bebeği olan ve hastaneye sağdığı sütünü götürmek ve bebeğini görmek için yola çıkan anne Nurgül Celayir (37) hayatını kaybetmiş, sürücü eşi ile kayınvalidesi yaralanmıştı.

ANNENİN SÜTÜ BEBEĞE 3 AY YETECEK
Kaza yerinde yapılan incelemeler ve yakınlarının bilgi vermesi üzerine annenin özel kaba koyduğu sütü araçta bulunarak ailenin "Nuh" adını verdiği ve kuvözde tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Yenidoğun Yoğun Bakım Ünitesi'ne ulaştırıldı. Hastaneye ulaştırılan anne sütünün, bebeğe 3 ay kadar yetecek olduğunu fark eden yoğun bakım ünitesi doktorları, hemen sütünü şırıngalara çekerek özel bir bölüme koyup dondurdu. Dondurulan süt, belirli aralıklarla hortumla karnından beslenen bebeğe verilmeye başlandı.

BEBEĞİN GENEL DURUMU İYİYE GİDİYOR
31 haftalık 900 gram doğan Nuh bebeğin 10 günlük olduğunu belirten Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi'nden Uzman Doktor Atika Çağlar, "Bebeğimiz burnundan hava desteği alıyor, beslenmesini emme yutma fonksiyonları gelişmediği için ise anne sütüyle midesine giden hortumla yapıyoruz. Şu an için genel durumu iyi, fakat bin gram altı bebeklerin birçok hayati riski bulunuyor. Bu yüzden kuvözlerde bakımlarını sağlıyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Her şey yolunda giderse anne karnında geçireceği 2 ayı burada geçirecek" dedi.
Annesinin kazada vefat ettiğini öğrendiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını belirten doktor Çağlar, "Anne sütünü bize dün akşam ulaştırdılar. Hemen derin dondurucuya koyarak muhafaza etmeye başladık. 3 ay boyunca yeteceğini düşündüğümüz sütü bebeğimize vereceğiz. Anne sütü bittiği dönemde bebeğimiz belirli bir kiloya gelmiş olacak ve formulalarla beslenmesine devam edilecek" diye konuştu.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden anne Nurgül Celayir'in cenazesinin memleketi Yozgat'ta toprağa verildiği öğrenildi.
Kazada yaralanan baba İskender Celayir ile annesi Feride Celayir'in hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
(Halil İbrahim Varlı/İHA)


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