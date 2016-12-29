Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Noter onayı kalktı, bürokrasi azaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Noter onayı kalktı, bürokrasi azaldı

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ, geçen haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan böyle şirket kuruluşlarında noterde yapılan işlemlerin ticaret odalarında gerçekleştirileceğini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 'Şirket kuruluşlarında ve onaylarda bürokrasi azaldı' dedi.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ, geçen haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan böyle şirket kuruluşlarında noterde yapılan işlemlerin ticaret odalarında gerçekleştirileceğini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Şirket kuruluşlarında ve onaylarda bürokrasi azaldı" dedi.

Şirket kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şirket ana sözleşmelerin onaylatılmasında noter onayı zorunluluğu kalktı. İşlemler noterin dışında Torbalı Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde de gerçekleştirilebilecek. Ticaret sicil müdürü artık imza beyannamesini ve ana sözleşme tasdiklerini yapabilecek. Ayrıca hisse devir tescilinden alınan 341 TL'lik harç bedeli de kalktı. Öte yandan TOBB ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Harç Takip Sistemi yazılımı ile vergi daireleri tarafından alınan ticaret sicil harçları da bundan sonra ticaret odaları tarafından tahsil edilecek.

Yetki arttı

6 Aralık tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Tebliğ ile birlikte şirket kuruluş süreçlerinde önemli değişiklikler meydana geldi. Bu tebliğ ile kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmeleri, ticaret odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanacak. Şirket kuruluşları noterler vasıtası ile yapılırken ortalama masraf 500 TL tutuyor iken tebliğ ile birlikte bu masraf asgari ücretin yüzde 10'u kadar olacak. İşlemler ticaret sicil müdürlüklerinde de yapılacak. Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri de, sicil müdürlükleri tarafından düzenlenebilecek. Adına imza beyannamesi düzenlenen kişilerin kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra imza beyannameleri hazırlanacak ve müdür huzurunda imzalanacak.

Neler değişti?

Oda başkanlarının talepleri doğrultusunda hayata geçirilen düzenlemelerin, ticaret sicili işlemlerine kolaylık sağlaması bekleniyor. Şirket sözleşmesi yine MERSİS'te hazırlanacak. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine şirketin kurulacağı yerin sicil müdürlüğünde hazır bulunacak. Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanacak. Şirket esas sözleşmesinin imzalanması, düzeltme beyanının, irade beyanının, imza beyannamesinin düzenlenmesi ve sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde 10'undan fazla olamayacak.

Olgun: "Bürokrasi azaldı"

Gerçekleştirilen düzenlemeler ile şirketlerin hem zamandan tasarruf edeceğini hem de maliyetlerinin düşeceğini ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Üyelerimizin lehine uygulamalar içeren tebliğ dolayısıyla başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Hükümetimize ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında prosedür sayısı da düşüyor. Bir haftada yapılan işlemler ise iki gün içerisinde tamamlanıyor. Prosedürler ortadan kaldırıldı. Dışarıda ödenen ilan ücretleri ve Rekabet Kurumu Payının odalar tarafından tahsili içinde çalışmalar devam ediyor. Bu iki uygulamanın da çok yakında odalar bünyesinde yapılması hayata geçirilecek. Tüm bu uygulamalar, üyelerimizin iş ve zaman kaybını ortadan kaldıracak" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 28 yaralı
Ayı, kadına böyle saldırdı
Başkent'te fırtınanın uçurduğu saç levha bir kişiyi yaraladı
Gazetecilerden; Kaymakam Deniz Pişkin'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
Konyaaltı'na Kongre ve Fuar Merkezi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Esed şimdi de Şam'ı vuruyor!
Esed şimdi de Şam'ı vuruyor!
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 28 yaralı
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 28 yaralı
Ayı, kadına böyle saldırdı
Ayı, kadına böyle saldırdı
Başkent'te fırtınanın uçurduğu saç levha bir kişiyi yaraladı
Başkent'te fırtınanın uçurduğu saç levha bir kişiyi yaraladı
Gazetecilerden; Kaymakam Deniz Pişkin'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Gazetecilerden; Kaymakam Deniz Pişkin'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
Konyaaltı'na Kongre ve Fuar Merkezi
Konyaaltı'na Kongre ve Fuar Merkezi
Kartepe yılbaşına hazır
Kartepe yılbaşına hazır
Çatalzeytin'de SYDV'ye üye seçimi toplantısı düzenlendi
Çatalzeytin'de SYDV'ye üye seçimi toplantısı düzenlendi
'Asımın Nesli' adlı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı
'Asımın Nesli' adlı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı
Fırtına gibi esen İzmir'in kızları Süper Lig'e gözünü dikti
Fırtına gibi esen İzmir'in kızları Süper Lig'e gözünü dikti
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin 70 polis hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin 70 polis hakkında gözaltı kararı
Giresun'da şiddet mağduru kadınlar boyacı oldu
Giresun'da şiddet mağduru kadınlar boyacı oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English