29.12.2016 10:26 Noter onayı kalktı, bürokrasi azaldı

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ, geçen haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan böyle şirket kuruluşlarında noterde yapılan işlemlerin ticaret odalarında gerçekleştirileceğini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 'Şirket kuruluşlarında ve onaylarda bürokrasi azaldı' dedi. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ, geçen haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan böyle şirket kuruluşlarında noterde yapılan işlemlerin ticaret odalarında gerçekleştirileceğini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Şirket kuruluşlarında ve onaylarda bürokrasi azaldı" dedi.



Şirket kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şirket ana sözleşmelerin onaylatılmasında noter onayı zorunluluğu kalktı. İşlemler noterin dışında Torbalı Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde de gerçekleştirilebilecek. Ticaret sicil müdürü artık imza beyannamesini ve ana sözleşme tasdiklerini yapabilecek. Ayrıca hisse devir tescilinden alınan 341 TL'lik harç bedeli de kalktı. Öte yandan TOBB ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Harç Takip Sistemi yazılımı ile vergi daireleri tarafından alınan ticaret sicil harçları da bundan sonra ticaret odaları tarafından tahsil edilecek.



Yetki arttı



6 Aralık tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Tebliğ ile birlikte şirket kuruluş süreçlerinde önemli değişiklikler meydana geldi. Bu tebliğ ile kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmeleri, ticaret odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanacak. Şirket kuruluşları noterler vasıtası ile yapılırken ortalama masraf 500 TL tutuyor iken tebliğ ile birlikte bu masraf asgari ücretin yüzde 10'u kadar olacak. İşlemler ticaret sicil müdürlüklerinde de yapılacak. Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri de, sicil müdürlükleri tarafından düzenlenebilecek. Adına imza beyannamesi düzenlenen kişilerin kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra imza beyannameleri hazırlanacak ve müdür huzurunda imzalanacak.



Neler değişti?



Oda başkanlarının talepleri doğrultusunda hayata geçirilen düzenlemelerin, ticaret sicili işlemlerine kolaylık sağlaması bekleniyor. Şirket sözleşmesi yine MERSİS'te hazırlanacak. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine şirketin kurulacağı yerin sicil müdürlüğünde hazır bulunacak. Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanacak. Şirket esas sözleşmesinin imzalanması, düzeltme beyanının, irade beyanının, imza beyannamesinin düzenlenmesi ve sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde 10'undan fazla olamayacak.



Olgun: "Bürokrasi azaldı"



Gerçekleştirilen düzenlemeler ile şirketlerin hem zamandan tasarruf edeceğini hem de maliyetlerinin düşeceğini ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Üyelerimizin lehine uygulamalar içeren tebliğ dolayısıyla başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Hükümetimize ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında prosedür sayısı da düşüyor. Bir haftada yapılan işlemler ise iki gün içerisinde tamamlanıyor. Prosedürler ortadan kaldırıldı. Dışarıda ödenen ilan ücretleri ve Rekabet Kurumu Payının odalar tarafından tahsili içinde çalışmalar devam ediyor. Bu iki uygulamanın da çok yakında odalar bünyesinde yapılması hayata geçirilecek. Tüm bu uygulamalar, üyelerimizin iş ve zaman kaybını ortadan kaldıracak" diye konuştu.

