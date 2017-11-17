17.11.2017 21:58 Norveç Türkiye'den özür diledi

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke Jensen, NATO tatbikatındaki skandal nedeniyle Türkiye'den özür diledi. Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke Jensen, NATO tatbikatındaki skandal nedeniyle Türkiye'den özür diledi.

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke Jensen, NATO tatbikatındaki skandal nedeniyle Türkiye'den özür dileyerek, "Bu mesaj Norveç'in görüşlerini veya politikalarını yansıtmamaktadır ve mesajın içeriğinden dolayı özür dilerim. Olayı ayrıntılı bir şekilde inceleyip ve sonuçlara uygun şekilde tedbirler alacağız" diye konuştu.



