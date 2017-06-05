Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Norveç somonuna rakip çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Norveç somonuna rakip çıktı

Karadenizli balık üreticileri, ithal edilen Norveç somonundan daha ucuz ve aynı kalitede somon üretmelerine rağmen gereken ilgiyi göremediklerinden yakınıyor.

Karadenizli balık üreticileri, ithal edilen Norveç somonundan daha ucuz ve aynı kalitede somon üretmelerine rağmen gereken ilgiyi göremediklerinden yakınıyor.
Karadeniz'de 1990'lı yıllarda deneme amaçlı başlayan ve aradan geçen yıllar içerisinde giderek gelişen kafeslerde somon üretimi günümüzde gelişerek sürüyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinin 600 ile 900 metre açığında ve 40-50 metre derinliğine sahip ağ kafeslerde somon balığı üretimi her geçen yıl artıyor. Perşembe açıklarında bulunan ve 6 işletmeye ait ağ kafeslerde 2015 yılında bin 200 ton, 2016 yılında ise bin 800 ton somon üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl sonuna kadar 2 bin tonu aşkın somon üretimi bekleniyor. Ordulu somon balığı üreticileri, üretilen somon balıklarının İstanbul'da bulunan balık işleme tesislerine sattıklarını belirttiler.

"NORVEÇ SOMONU REKLAMI İYİ YAPILIYOR"
Perşembe ilçesi açıklarında somon üretimi gerçekleştiren firma sahibi ve Su Ürünleri Mühendisi Selim Altaş, son dönemde ithal Norveç somonu ile Karadeniz somonu arasında sürekli bir tartışma yaşandığına dikkat çekerek, "İthal Norveç somonu ile Karadeniz somonu arasında lezzet ve kalite farkı yok. Sadece Norveç somonunun reklamı iyi yapılıyor" dedi.
İthal Norveç somonunun omega 3 bakımından daha zengin olduğunu ima eden reklamlar yayınlandığını hatırlatan Altaş, "Norveç'ten gelen somon ile Karadeniz somonu arasında bir fark yok. Norveç'ten gelen balıklar 4-5 kilo civarında, bizde üretilen somonlar ise 3-4 kilo civarında oluyor. Lezzet anlamında bir farkı yok, biz bunu denedik, gördük. Ayrıca fiyat farkı var. Norveç balığı (somonu) İstanbul'da dilimi 60-65 liradan satılıyor. Bizim burada ürettiğimiz ve gönderdiğimiz balıklar ise 30-35 liradan satılıyor. Yani yarı yarıya bir fark var. Kalite ve lezzet anlamında bir fark yok" dedi.
Norveç'in balık ülkesi olarak bilindiğini ve ülkeyi balık ekonomisinin ayakta tuttuğunu hatırlatan Altaş, "Yıllardır bir pazar oluşturmuşlar ve iyi reklam yapıyorlar. Haliyle pazarda önceliği var. Ama bizim ürettiğimiz somon balıklarının Norveç somonundan lezzet kalitesi açısından bir farkı yok" diye konuştu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
HDP'li Baluken'in tutukluluğuna devam
İzmir'de eylem için keşif yapan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi açıkladı
'Katar' gerilimi büyüyor
Kamyonda sıkışan genç 2 saatte kurtarıldı
35 muvazzaf asker gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bruma Leipzig'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam
Bruma Leipzig'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Alman bakan Gabriel: Türkiye, PKK konusunda haklı!
Alman bakan Gabriel: Türkiye, PKK konusunda haklı!
Başbakan Yıldırım'dan 'engel tanıma sistemi' talimatı
Başbakan Yıldırım'dan 'engel tanıma sistemi' talimatı
Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı
Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
HDP'li Baluken'in tutukluluğuna devam
HDP'li Baluken'in tutukluluğuna devam
İzmir'de eylem için keşif yapan 2 DEAŞ'lı yakalandı
İzmir'de eylem için keşif yapan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi açıkladı
Fenerbahçe Mehmet Ekici'yi açıkladı
'Katar' gerilimi büyüyor
'Katar' gerilimi büyüyor
Kamyonda sıkışan genç 2 saatte kurtarıldı
Kamyonda sıkışan genç 2 saatte kurtarıldı
35 muvazzaf asker gözaltına alındı
35 muvazzaf asker gözaltına alındı
Eski binada göçük: 1 yaralı
Eski binada göçük: 1 yaralı
Kato'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kato'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
35 muvazzaf personel gözaltına alındı
35 muvazzaf personel gözaltına alındı
Norveç somonuna rakip çıktı
Norveç somonuna rakip çıktı
Semih Şentürk'ten Nevzat Aydın'a cevap
Semih Şentürk'ten Nevzat Aydın'a cevap
En çok kırmızı çıkaran Ali Palabıyık
En çok kırmızı çıkaran Ali Palabıyık

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English