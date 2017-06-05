Norveç somonuna rakip çıktı

Karadenizli balık üreticileri, ithal edilen Norveç somonundan daha ucuz ve aynı kalitede somon üretmelerine rağmen gereken ilgiyi göremediklerinden yakınıyor.

Karadenizli balık üreticileri, ithal edilen Norveç somonundan daha ucuz ve aynı kalitede somon üretmelerine rağmen gereken ilgiyi göremediklerinden yakınıyor.

Karadeniz'de 1990'lı yıllarda deneme amaçlı başlayan ve aradan geçen yıllar içerisinde giderek gelişen kafeslerde somon üretimi günümüzde gelişerek sürüyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinin 600 ile 900 metre açığında ve 40-50 metre derinliğine sahip ağ kafeslerde somon balığı üretimi her geçen yıl artıyor. Perşembe açıklarında bulunan ve 6 işletmeye ait ağ kafeslerde 2015 yılında bin 200 ton, 2016 yılında ise bin 800 ton somon üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl sonuna kadar 2 bin tonu aşkın somon üretimi bekleniyor. Ordulu somon balığı üreticileri, üretilen somon balıklarının İstanbul'da bulunan balık işleme tesislerine sattıklarını belirttiler.



"NORVEÇ SOMONU REKLAMI İYİ YAPILIYOR"

Perşembe ilçesi açıklarında somon üretimi gerçekleştiren firma sahibi ve Su Ürünleri Mühendisi Selim Altaş, son dönemde ithal Norveç somonu ile Karadeniz somonu arasında sürekli bir tartışma yaşandığına dikkat çekerek, "İthal Norveç somonu ile Karadeniz somonu arasında lezzet ve kalite farkı yok. Sadece Norveç somonunun reklamı iyi yapılıyor" dedi.

İthal Norveç somonunun omega 3 bakımından daha zengin olduğunu ima eden reklamlar yayınlandığını hatırlatan Altaş, "Norveç'ten gelen somon ile Karadeniz somonu arasında bir fark yok. Norveç'ten gelen balıklar 4-5 kilo civarında, bizde üretilen somonlar ise 3-4 kilo civarında oluyor. Lezzet anlamında bir farkı yok, biz bunu denedik, gördük. Ayrıca fiyat farkı var. Norveç balığı (somonu) İstanbul'da dilimi 60-65 liradan satılıyor. Bizim burada ürettiğimiz ve gönderdiğimiz balıklar ise 30-35 liradan satılıyor. Yani yarı yarıya bir fark var. Kalite ve lezzet anlamında bir fark yok" dedi.

Norveç'in balık ülkesi olarak bilindiğini ve ülkeyi balık ekonomisinin ayakta tuttuğunu hatırlatan Altaş, "Yıllardır bir pazar oluşturmuşlar ve iyi reklam yapıyorlar. Haliyle pazarda önceliği var. Ama bizim ürettiğimiz somon balıklarının Norveç somonundan lezzet kalitesi açısından bir farkı yok" diye konuştu.

