Norveç Başbakanı Solberg'iyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg'le görüştü. G20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Erna Solberg'le görüştü. Erdoğan ve Solberg el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.
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