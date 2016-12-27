27.12.2016 17:49 NKÜ Bayanlar Voleybol Takımı şampiyon oldu

Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonu kapsamında düzenlenen Voleybol 2. Lig Grup Müsabakaları'na Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliği yaptı. Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonu kapsamında düzenlenen Voleybol 2. Lig Grup Müsabakaları'na Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliği yaptı.



Bayanlarda ikinci Yalova Üniversitesi, üçüncü Kırklareli Üniversitesi olurken, NKÜ Bayanlar Voleybol Takımı birinci olarak kupayı kaldırmaya hak kazandı. Şampiyon olan NKÜ Bayanlar Voleybol Takımı 1. Lige yükseldi.



Erkeklerde birinci Yalova Üniversitesi, ikinci Bursa Teknik Üniversitesi, üçüncü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi oldu.

