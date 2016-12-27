27.12.2016 14:33 Nişantaşı Üniversitesi standına yoğun ilgi

Nişantaşı Üniversitesi, Adana'da düzenlenen Educaturk Yüksek Öğrenim Günleri'nde, üniversiteye hazırlanan öğrencilere Londra Kampüsü'nü ve eğitim olanaklarını tanıttı. Nişantaşı Üniversitesi, Adana'da düzenlenen Educaturk Yüksek Öğrenim Günleri'nde, üniversiteye hazırlanan öğrencilere Londra Kampüsü'nü ve eğitim olanaklarını tanıttı.



Educaturk Yüksek Öğrenim Günleri, Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla Çukurova Üniversitesi'nde başladı.



Yaklaşık 15 bin öğrenciyi ağırlayan etkinlikte, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan kampüsü ile dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi'nin standına üniversiteye hazırlanan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, eğitim olanakları ve burs seçenekleri hakkında stant görevlilerinden bilgi aldı.



Öğrencilerle yakından ilgilenen Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, öğrencilerin üniversite tercihlerinde farklı imkanlar sunan üniversiteleri tercih ettiğine değinerek, "Nişantaşı Üniversitesi hem üçüncü nesil üniversite olmasından dolayı hem de anadilde eğitimi vatanında sağlayan Londra Kampüsü nedeniyle yoğun ilgi gördü. İlgili ve bilinçli bir öğrenci kitlesi var. Meslek seçimlerinde kendilerince araştırma yapıp tek tek stantları dolaşıyorlar. En çok ilgi çeken bölümlerimiz Psikoloji, Mühendislik-Mimarlık. Güçlü bir akademik kadromuz var. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültemiz, Sanat ve Tasarım Fakültelerimiz var. Uygulamalı meslek yüksek okulumuz var. Bu yıl Sağlık Meslek Yüksekokulu bölümümüzü açacağız. Çabuk adapte olunabilen bir üniversiteyiz ve meslek hayatında şanslı olabilecek meslekleri sunuyoruz. İş dünyasıyla entegre bir çalışmamız var. Öğrenciler üniversitede okurken sektörden de hocaları olduğu için iş dünyasını okurken öğrenme şansı buluyorlar" ifadelerini kullandı.



Üniversiteye hazırlanan öğrencilerden Esma Nur Yılmaz ise Gastronomi Bölümünü hedeflediğini belirterek, kaliteli olarak nitelendirdiği Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenim görmek istediğini kaydetti.

