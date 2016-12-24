Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Nişantaşı Üniversitesi'nde 'Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi' başlıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Nişantaşı Üniversitesi'nde 'Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi' başlıyor

Kurulduğu günden beri öğrencilerinin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca sektörle iç içe olmalarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlayarak hayata hazır mezunlar vermeyi hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi, bu amaçla oluşturulan 'Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi' projesini hayata geçiriyor.

Kurulduğu günden beri öğrencilerinin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca sektörle iç içe olmalarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlayarak hayata hazır mezunlar vermeyi hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi, bu amaçla oluşturulan "Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi" projesini hayata geçiriyor.

Müzisyenlik, tiyatro oyunculuğu, radyo programcılığı, yazarlık, mankenlik gibi bir çok alanda başarılı çalışmaları olan Soner Arıca, farklı çalışma ve uygulama alanlarında yer almanın kendisine kazandırdığı tecrübeyi ve birikimi "Nish Yaşam Atölyesi" projesi kapsamında Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ile paylaşmaya hazırlanıyor. Hayatta mutlaka her gün öğrenilecek yeni bir şey vardır düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerle birlikte gerçekleştireceği bu projenin kendisini heyecanlandırdığını, bu yüzden de üniversiteden gelen teklifi kabul ettiğini söyleyen Soner Arıca; teori ve uygulamada oluşabilen farktan doğan tecrübelerin paylaşılmasının mutluluk ve başarı yoluna katkısının büyük olduğunu belirtti. Arıca, "Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi"nde öğrencilerin hayatlarının farklı dönemlerinde farklı hislerle hatırlayacakları bir çalışma yapmanın ve bu doğrultuda ele alacakları her konuda öğrencileri düşünme, üretme ve yaratıcılığa teşvik etmenin de hedefleri arasında olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Bu projenin öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, üniversite olarak eğitime bütüncül baktıklarını, öğrencilere verilen kaliteli eğitimin bir parçası olarak kaliteli hayat yaşamaları için de çalıştıklarını belirtti. Hatipoğlu, "Sürdürülebilir ve istikrarlı bir kariyer çizgisi, iş disiplini ve çalışma azmi ile dikkat çeken Soner Arıca öğrencilerimizin de isteği doğrultusunda Nish Yaşam Atölyesi ile Nişantaşı Üniversitesi ailesine katıldı. Kendisinin hayatın içindeki kişisel deneyimleri ve bilgi birikimini aktararak öğrencilerimizin hayatlarına dokunacağına, onlara hayat adına katkı sağlayacağına ve bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

İlki 26 Aralık 2016'da Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsü'nde 13.30-15.30 arasında gerçekleştirilecek olan "Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi" 29 Mayıs 2017'ye kadar her hafta Pazartesi günleri aynı yer ve saatte Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin hayatlarına değer katmaya devam edecek.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci'den İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 43.Ölüm Yıl Dönümü mesajı
Julian Draxler, Paris Saint Germain'de
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Bursa'da 1 işçi göçük altına kaldı
Milas'ta dolgu alanında yangın
Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Çevik kuvveti taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 11 polis yaralı!
Çevik kuvveti taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 11 polis yaralı!
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Tesettür elbise fırsatlarını kaçırmayın
Tesettür elbise fırsatlarını kaçırmayın
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci'den İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 43.Ölüm Yıl Dönümü mesajı
CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci'den İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 43.Ölüm Yıl Dönümü mesajı
Julian Draxler, Paris Saint Germain'de
Julian Draxler, Paris Saint Germain'de
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Bursa'da 1 işçi göçük altına kaldı
Bursa'da 1 işçi göçük altına kaldı
Milas'ta dolgu alanında yangın
Milas'ta dolgu alanında yangın
Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Dereye düşen alkollü şahıs uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Muhtar'dan basın mensuplarına küfürlü saldırı
Muhtar'dan basın mensuplarına küfürlü saldırı
Markalar çadırı Çorlu'da açıldı
Markalar çadırı Çorlu'da açıldı
CHP Söke Gençlik Kolları Yeniden Şekillendi
CHP Söke Gençlik Kolları Yeniden Şekillendi
Ordu tek yumruk
Ordu tek yumruk
EBB Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yılın Spor Projesi Ödülünü Aldı
EBB Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yılın Spor Projesi Ödülünü Aldı
Antalya'da TKP/ML-KONFERANS terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı
Antalya'da TKP/ML-KONFERANS terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English