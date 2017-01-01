01.01.2017 00:53 Nişantaşı'nda yeni yıl kutlamaları sönük geçti

Nişantaşı'nda yeni yıl kutlamaları polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Vatandaşlar geri sayım yaparken özel harekat polisleri elleri tetikte bekledi. Nişantaşı'nda yeni yıl kutlamaları polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Vatandaşlar geri sayım yaparken özel harekat polisleri elleri tetikte bekledi.

Nişantaşı'nda bu yıl herhangi bir kutlama organizasyonunun olmaması nedeniyle yeni yıl kutlamaları sönük geçti. Önceki senelere göre kutlamaların olduğu Abdi İpekçi Caddesi üzerinde az sayıda vatandaşın olması ve mekanların yoğun olmaması dikkat çekti. Kutlamalar polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Birçok sivil ve resmi polis Nişantaşı'nda güvenlik önlemi aldı. Yeni yıla girerken vatandaşların geri sayım yaptığı sırada özel hareket polisleri ve zırhlı polis aracı alanda hazır bekledi.

(Alper Korkmaz / İHA)

