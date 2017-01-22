Nişantaşı'nda polisten kaçan hırsız böyle yakalandı

İstanbul Nişantaşı'nda bir kırtasiyeye giren hırsızı fark eden polis ekipleri ile hırsızın arasındaki kovalamaca ve arbede güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Nişantaşı'nda bir kırtasiyeye giren hırsızı fark eden polis ekipleri ile hırsızın arasındaki kovalamaca ve arbede güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şişli Nişantaşı Şair Nigar Sokak'ta saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda, gece saatlerinde Yavuzhan K. (19), Akkavak Sokak üzerindeki bir kırtasiyeye geldi. Kırtasiyenin cam kapısını omzuyla kırarak içeriye giren hırsız, içeriden bilgisayar ve bir miktar hediyelik eşya çaldı. Kırtasiyeden çıkarak hızla kaçmaya başlayan şahsı, devriye gezen polis ekipleri fark etti. Bunun üzerine zanlı hızla koşmaya başlayarak Şair Nigar Sokak'a girdi. Polis ekiplerinin hırsızın peşine takılmasıyla kovalamaca başladı. Sokak üzerindeki kısa süreli kovalamacanın ardından Yavuzhan K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak gözaltına alınmamak için direnen zanlı, polise zor anlar yaşattı. Yaşanan arbedede polisin silahını almaya çalışan hırsız, silahın ateş almasıyla bacağından vuruldu. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



YAKALANMASINA RAĞMEN DAKİKALARCA DİRENDİ, BACAĞINDAN YARALANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız koşarak sokağa giriyor. Zanlının arkasından ise polis ekipleri koşuyor. Ekipler, kısa bir süre sonra hırsızı yakalayıp kameranın açısına getiriyor. Ancak Yavuzhan K. yakalanmasına rağmen teslim olmamak için direniyor. Bunun üzerine polis, şahsı yere yatırıyor. Diğer polisin de hırsızı tutması üzerine yerde de arbede yaşanıyor. Bu sırada polisin silahını almaya çalışan hırsız, arbede sırasında bacağından yaralanıyor. Bunun üzerine polis silahı alarak şarjörünü çıkartıp, silahı emniyete alıyor. Bir süre sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi geliyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle yaralı olay yerinden götürülüyor.

(Doğan Can Cesur / İHA)