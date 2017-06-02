Nişanlı öğretmenlerden 15 Temmuz anıtı

Erzurum'un Horasan ilçesinde nişanlı öğretmenler, 3 ay boyunca çalışarak 15 Temmuz anısına yaptıkları dev anıtla büyük takdir topladı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde nişanlı öğretmenler, 3 ay boyunca çalışarak 15 Temmuz anısına yaptıkları dev anıtla büyük takdir topladı.

Mümtaz Turhan Ortaokulunda nişanlı olan Musa Kazım Akkaya ve Filiz Kaşıkçı isimli öğretmenler, 3 ay boyunca gece gündüz çalışarak yaptıkları 15 Temmuz anıtıyla büyük ilgi gördü.

Anıtın açılışına İlçe Kaymakamı Doğan Dinç, Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, protokol ve öğrenciler katıldı. Polyester malzemesiyle kabartma şekliyle yaptıkları eser hakkında katılanlara bilgi veren öğretmen Musa Kazım Kaya, "Eserimizi 3 ay boyunca birlikte çalışarak yaptık. 15 Temmuz'un simgesi olan Ömer Halisdemir'e de yer vererek kendilerini unutmadık" dedi.

Anıt katılımcıların büyük beğenisini topladı. Bazı davetliler anıt önünde fotoğraf çektirdi.

(Şahap Çakır / İHA)